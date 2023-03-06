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Италия
06 марта 2023, 13:37 | Обновлено 06 марта 2023, 13:45
247
1

Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Есть ощущение, что мир вокруг рушится»

Наставник «Ювентуса» – о поражении от «Ромы»

06 марта 2023, 13:37 | Обновлено 06 марта 2023, 13:45
247
1
Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Есть ощущение, что мир вокруг рушится»
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от «Ромы» (0:1) в матче 25-го тура итальянской Серии А.

«Мы должны были сделать больше в первом тайме, так как «Рома» начала давать свободу между линиями, но потом мы пропустили гол на пустом месте. Это футбол, мы заканчиваем побежденными. Красная карточка явно не помогла.

Ребятам нужно сохранять спокойствие. Это был сложный матч. Есть ощущение, что мир вокруг рушится, но мы можем перезагрузиться.

Со стороны все любят говорить, но в истории футбола еще ни у кого не было такой ситуации, как у «Ювентуса» в этом сезоне. Одна игра не может свести на нет всю хорошую работу, которую мы проделали», - сказал Аллегри.

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Источник Football-Italia
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Nick.Grabowski
В Україні за 31 рік змінилося 30 міністрів економіки, десь 20 прем'єр-міністрів.
Але дещо залишається незмінним - це українська олігархія з 1990-х. 
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