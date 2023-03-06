Заря впервые одержала победу, уступая два мяча по ходу встречи
Чтобы выйти вперед после второго пропущенного гола, луганчанам понадобилось 78 минут
В матче «Ворскла» – «Заря» (2:3) 30-й раз в истории чемпионатов Украины одной из команд удалось одержать победу, уступая соперникам два мяча по ходу встречи. Луганчане стали 12-м клубом, сумевшим отпраздновать суперволевую викторию. При этом черно-бело-красным понадобилось больше времени, чем кому-либо ранее, чтобы выйти вперед – 78 минут.
Прежний рекорд, установленный в июле 2020 года «Днепром-1» в гостевом поединке со «Львовом», подопечные Патрика ван Леувена превзошли на 11 минут.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые медленные волевые победы при форе в два гола
|
Дата
|
Клуб
|
Соперник
|
Время на
|
Минута
|
|
Счет
|
|
|
|
отыгрыш
|
2ПР
|
ПГ
|
|
05.03.2023
|
Заря
|
Ворскла (г)
|
78’
|
16’
|
90+4’
|
3:2
|
11.07.2020
|
Днепр-1
|
Львов (г)
|
67’
|
19’
|
86’
|
3:2
|
21.05.2011
|
Ильичевец
|
Динамо (д)
|
64’
|
27’
|
90+1’
|
3:2
|
15.04.2001
|
Металлист
|
Металлург М (д)
|
61’
|
17’
|
78’
|
3:2
|
04.06.2000
|
Динамо
|
Карпаты (г)
|
55’
|
15’
|
70’
|
3:2
|
09.05.2010
|
Шахтер
|
Таврия (г)
|
55’
|
25’
|
80’
|
3:2
|
18.08.2001
|
Карпаты
|
Кривбасс (д)
|
54’
|
26’
|
80’
|
3:2
|
12.08.2016
|
Шахтер
|
Карпаты (г)
|
50’
|
37’
|
87’
|
3:2
2ПР - второй пропущенный мяч; ПГ - победный гол.
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