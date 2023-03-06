Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заря впервые одержала победу, уступая два мяча по ходу встречи
Украина. Премьер лига
06 марта 2023, 10:16 | Обновлено 06 марта 2023, 10:21
170
0

Заря впервые одержала победу, уступая два мяча по ходу встречи

Чтобы выйти вперед после второго пропущенного гола, луганчанам понадобилось 78 минут

06 марта 2023, 10:16 | Обновлено 06 марта 2023, 10:21
170
0
Заря впервые одержала победу, уступая два мяча по ходу встречи
ФК Заря

В матче «Ворскла» – «Заря» (2:3) 30-й раз в истории чемпионатов Украины одной из команд удалось одержать победу, уступая соперникам два мяча по ходу встречи. Луганчане стали 12-м клубом, сумевшим отпраздновать суперволевую викторию. При этом черно-бело-красным понадобилось больше времени, чем кому-либо ранее, чтобы выйти вперед – 78 минут.

Прежний рекорд, установленный в июле 2020 года «Днепром-1» в гостевом поединке со «Львовом», подопечные Патрика ван Леувена превзошли на 11 минут.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые медленные волевые победы при форе в два гола

Дата

Клуб

Соперник

Время на

Минута

Счет

отыгрыш

2ПР

ПГ

05.03.2023

Заря

Ворскла (г)

78’

16’

90+4’

3:2

11.07.2020

Днепр-1

Львов (г)

67’

19’

86’

3:2

21.05.2011

Ильичевец

Динамо (д)

64’

27’

90+1’

3:2

15.04.2001

Металлист

Металлург М (д)

61’

17’

78’

3:2

04.06.2000

Динамо

Карпаты (г)

55’

15’

70’

3:2

09.05.2010

Шахтер

Таврия (г)

55’

25’

80’

3:2

18.08.2001

Карпаты

Кривбасс (д)

54’

26’

80’

3:2

12.08.2016

Шахтер

Карпаты (г)

50’

37’

87’

3:2

2ПР - второй пропущенный мяч; ПГ - победный гол.

По теме:
Перица Огненович с поражения стартовал в УПЛ
Шахтер повторил рекорд чемпионатов Украины
В матче с Ворсклой Заря презентовала игрока сборной Панамы
цифры и факты Заря Луганск
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал потерял очки в игре с Бетисом. Отставание от Барселоны – уже 9 очков
Футбол | 06 марта 2023, 00:23 0
Реал потерял очки в игре с Бетисом. Отставание от Барселоны – уже 9 очков
Реал потерял очки в игре с Бетисом. Отставание от Барселоны – уже 9 очков

Украинский голкипер Андрей Лунин не был заявлен из-за проблем с желудком

Костюк выиграла первый титул WTA, одолев в финале россиянку
Теннис | 05 марта 2023, 23:38 59
Костюк выиграла первый титул WTA, одолев в финале россиянку
Костюк выиграла первый титул WTA, одолев в финале россиянку

Марта стала чемпионкой соревнований в Остине

ВИДЕО. Как Костюк победила россиянку в матче за титул
Теннис | 06.03.2023, 02:20
ВИДЕО. Как Костюк победила россиянку в матче за титул
ВИДЕО. Как Костюк победила россиянку в матче за титул
Клопп уничтожил тен Хага. Ливерпуль отгрузил 7 мячей в ворота Ман Юнайтед
Футбол | 05.03.2023, 20:27
Клопп уничтожил тен Хага. Ливерпуль отгрузил 7 мячей в ворота Ман Юнайтед
Клопп уничтожил тен Хага. Ливерпуль отгрузил 7 мячей в ворота Ман Юнайтед
Его критикуют, а он играет. Фред доказал свою ценность теперь и тен Хагу
Футбол | 05.03.2023, 12:00
Его критикуют, а он играет. Фред доказал свою ценность теперь и тен Хагу
Его критикуют, а он играет. Фред доказал свою ценность теперь и тен Хагу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Камбек Арсенала против Борнмута и топ-игра Зинченко. Какая оценка украинца?
Камбек Арсенала против Борнмута и топ-игра Зинченко. Какая оценка украинца?
04.03.2023, 19:51
Футбол
Арсенал – Борнмут – 3:2. Мощный камбэк команды Зинченко. Обзор матча
Арсенал – Борнмут – 3:2. Мощный камбэк команды Зинченко. Обзор матча
04.03.2023, 20:50
Футбол
ВИДЕО. Костюк не пожала руку россиянке после первого выигранного трофея WTA
ВИДЕО. Костюк не пожала руку россиянке после первого выигранного трофея WTA
06.03.2023, 00:10 9
Теннис
Промоутер Фьюри – о бое с Усиком: «Все чуть сложнее, чем мы ожидали»
Промоутер Фьюри – о бое с Усиком: «Все чуть сложнее, чем мы ожидали»
05.03.2023, 10:03 12
Бокс
Снова невероятный камбэк. Арсенал Зинченко забил победный на 98-й минуте
Снова невероятный камбэк. Арсенал Зинченко забил победный на 98-й минуте
04.03.2023, 19:01 23
Футбол
Нове-Место-2023. Украина заняла 6 место в смешанной эстафете
Нове-Место-2023. Украина заняла 6 место в смешанной эстафете
05.03.2023, 13:39 5
Биатлон
Челси впервые выиграл за 7 матчей. Мудрик провел весь поединок в запасе
Челси впервые выиграл за 7 матчей. Мудрик провел весь поединок в запасе
04.03.2023, 18:55 56
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
06.03.2023, 04:00
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности