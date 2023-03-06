Заря впервые одержала победу, уступая два мяча по ходу встречи

В матче «Ворскла» – «Заря» (2:3) 30-й раз в истории чемпионатов Украины одной из команд удалось одержать победу, уступая соперникам два мяча по ходу встречи. Луганчане стали 12-м клубом, сумевшим отпраздновать суперволевую викторию. При этом черно-бело-красным понадобилось больше времени, чем кому-либо ранее, чтобы выйти вперед – 78 минут.

Прежний рекорд, установленный в июле 2020 года «Днепром-1» в гостевом поединке со «Львовом», подопечные Патрика ван Леувена превзошли на 11 минут.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые медленные волевые победы при форе в два гола

Дата Клуб Соперник Время на Минута Счет отыгрыш 2ПР ПГ 05.03.2023 Заря Ворскла (г) 78’ 16’ 90+4’ 3:2 11.07.2020 Днепр-1 Львов (г) 67’ 19’ 86’ 3:2 21.05.2011 Ильичевец Динамо (д) 64’ 27’ 90+1’ 3:2 15.04.2001 Металлист Металлург М (д) 61’ 17’ 78’ 3:2 04.06.2000 Динамо Карпаты (г) 55’ 15’ 70’ 3:2 09.05.2010 Шахтер Таврия (г) 55’ 25’ 80’ 3:2 18.08.2001 Карпаты Кривбасс (д) 54’ 26’ 80’ 3:2 12.08.2016 Шахтер Карпаты (г) 50’ 37’ 87’ 3:2

2ПР - второй пропущенный мяч; ПГ - победный гол.