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  4. В матче с Ворсклой Заря презентовала игрока сборной Панамы
Украина. Премьер лига
06 марта 2023, 09:59 | Обновлено 06 марта 2023, 10:09
282
0

В матче с Ворсклой Заря презентовала игрока сборной Панамы

Эдуардо Герреро стал представителем 76-й страны дальнего зарубежья в УПЛ

06 марта 2023, 09:59 | Обновлено 06 марта 2023, 10:09
282
0
В матче с Ворсклой Заря презентовала игрока сборной Панамы
ФК Заря. Эдуардо Герреро

В поединке с «Ворсклой» (3:2) в составе «Зари» дебютировал в чемпионатах Украины 23-летний нападающий из Панамы Эдуардо Герреро. Он стал игроком 76-й страны дальнего зарубежья, чьи представители выступали в УПЛ, в том числе 8-й – из Северной и Центральной Америки.

К слову, в матчах против «Ворсклы» прошли первую обкатку в украинском элитном дивизионе полпреды еще четырех государств: Сенегала (Ассан Ндиай), Антил (Сендлей Бито), Кабо-Верде (Фабиу Силва) и Арубы (Эрик Дансо).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные матчи представителей стран Северной и Центральной Америки в УПЛ

Страна

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Счет

Канада

10.09.2005

Милан БОЖИЧ

Волынь

Металлург Д (г)

0:4

Антилы

20.08.2006

Сендлей БИТО

Сталь А

Ворскла (г)

0:1

Мексика

19.08.2007

Нери КАСТИЛЬО

Шахтер

Металлист (г)

3:1

Коста-Рика

30.08.2015

Джон РУИС

Днепр

Карпаты (д)

2:0

США

20.09.2015

Евгений СТАРИКОВ

Черноморец

Говерла (г)

1:1

Аруба

21.08.2016

Эрик ДАНСО

Сталь Км

Ворскла (г)

0:0

Ямайка

02.10.2022

Кахим ПЭРРИС

Динамо

Минай (г)

1:0

Панама

05.03.2023

Эдуардо ГЕРРЕРО

Заря

Ворскла (г)

3:2

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Источник Sport.ua
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