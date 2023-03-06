В матче с Ворсклой Заря презентовала игрока сборной Панамы

В поединке с «Ворсклой» (3:2) в составе «Зари» дебютировал в чемпионатах Украины 23-летний нападающий из Панамы Эдуардо Герреро. Он стал игроком 76-й страны дальнего зарубежья, чьи представители выступали в УПЛ, в том числе 8-й – из Северной и Центральной Америки.

К слову, в матчах против «Ворсклы» прошли первую обкатку в украинском элитном дивизионе полпреды еще четырех государств: Сенегала (Ассан Ндиай), Антил (Сендлей Бито), Кабо-Верде (Фабиу Силва) и Арубы (Эрик Дансо).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Премьерные матчи представителей стран Северной и Центральной Америки в УПЛ