В матче с Ворсклой Заря презентовала игрока сборной Панамы
Эдуардо Герреро стал представителем 76-й страны дальнего зарубежья в УПЛ
В поединке с «Ворсклой» (3:2) в составе «Зари» дебютировал в чемпионатах Украины 23-летний нападающий из Панамы Эдуардо Герреро. Он стал игроком 76-й страны дальнего зарубежья, чьи представители выступали в УПЛ, в том числе 8-й – из Северной и Центральной Америки.
К слову, в матчах против «Ворсклы» прошли первую обкатку в украинском элитном дивизионе полпреды еще четырех государств: Сенегала (Ассан Ндиай), Антил (Сендлей Бито), Кабо-Верде (Фабиу Силва) и Арубы (Эрик Дансо).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Премьерные матчи представителей стран Северной и Центральной Америки в УПЛ
|
Страна
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
Канада
|
10.09.2005
|
Милан БОЖИЧ
|
Волынь
|
Металлург Д (г)
|
0:4
|
Антилы
|
20.08.2006
|
Сендлей БИТО
|
Сталь А
|
Ворскла (г)
|
0:1
|
Мексика
|
19.08.2007
|
Нери КАСТИЛЬО
|
Шахтер
|
Металлист (г)
|
3:1
|
Коста-Рика
|
30.08.2015
|
Джон РУИС
|
Днепр
|
Карпаты (д)
|
2:0
|
США
|
20.09.2015
|
Евгений СТАРИКОВ
|
Черноморец
|
Говерла (г)
|
1:1
|
Аруба
|
21.08.2016
|
Эрик ДАНСО
|
Сталь Км
|
Ворскла (г)
|
0:0
|
Ямайка
|
02.10.2022
|
Кахим ПЭРРИС
|
Динамо
|
Минай (г)
|
1:0
|
Панама
|
05.03.2023
|
Эдуардо ГЕРРЕРО
|
Заря
|
Ворскла (г)
|
3:2
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