ФОТО. Семь-ноль! Шахтер поприветствовал Ливерпуль в своем клубе

Донецкий «Шахтер» поприветствовал «Ливерпуль» в своем клубе семь-ноль. Обе команды 5 марта выиграли свои матчи именно с таким счетом.

Команда Игоря Йовичевича чуть ранее разгромила «Металлист 1925» во встрече 16-го тура УПЛ (7:0).

«Ливерпуль» нанес аналогичное поражение «Манчестер Юнайтед» в матче 26-го тура АПЛ (7:0).