Украина. Премьер лига05 марта 2023, 21:23 | Обновлено 05 марта 2023, 21:30
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ФОТО. Семь-ноль! Шахтер поприветствовал Ливерпуль в своем клубе
Команда Игоря Йовичевича чуть ранее разгромила «Металлист 1925»
05 марта 2023, 21:23 | Обновлено 05 марта 2023, 21:30
2179
8
Донецкий «Шахтер» поприветствовал «Ливерпуль» в своем клубе семь-ноль. Обе команды 5 марта выиграли свои матчи именно с таким счетом.
Команда Игоря Йовичевича чуть ранее разгромила «Металлист 1925» во встрече 16-го тура УПЛ (7:0).
«Ливерпуль» нанес аналогичное поражение «Манчестер Юнайтед» в матче 26-го тура АПЛ (7:0).
Shakhtar 🤝 Liverpoolhttps://t.co/iXmHIM3QSl https://t.co/UTKxVnAirY— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) March 5, 2023
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Комментарии 8
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Сравнили Метал с Манчестером
Фреда поздравили. Ну ну, чья идея Срна? Палкин?
Ман Ю обязательно запомнит єтот твит. И когда Шахта на Ман Ю попадет, то всякое может случится
Показать Скрыть 3 ответа
Впервые в жизни две любимые команды выиграли с таким счётом)
А в кого сьогодні наркомани виграли - у металіст юнайдет? Вєликая пабєда
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