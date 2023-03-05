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  4. ФОТО. Семь-ноль! Шахтер поприветствовал Ливерпуль в своем клубе
Украина. Премьер лига
05 марта 2023, 21:23 | Обновлено 05 марта 2023, 21:30
2179
8

ФОТО. Семь-ноль! Шахтер поприветствовал Ливерпуль в своем клубе

Команда Игоря Йовичевича чуть ранее разгромила «Металлист 1925»

05 марта 2023, 21:23 | Обновлено 05 марта 2023, 21:30
2179
8
ФОТО. Семь-ноль! Шахтер поприветствовал Ливерпуль в своем клубе
Getty Images/Global Images Ukraine

Донецкий «Шахтер» поприветствовал «Ливерпуль» в своем клубе семь-ноль. Обе команды 5 марта выиграли свои матчи именно с таким счетом.

Команда Игоря Йовичевича чуть ранее разгромила «Металлист 1925» во встрече 16-го тура УПЛ (7:0).

«Ливерпуль» нанес аналогичное поражение «Манчестер Юнайтед» в матче 26-го тура АПЛ (7:0).

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Источник Sport.ua
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cerik66
Сравнили Метал с Манчестером
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+5
andre_lui
Фреда поздравили. Ну ну, чья идея Срна? Палкин?
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+3
Дмитрий Иванов
Ман Ю обязательно запомнит єтот твит. И когда Шахта на Ман Ю попадет, то всякое может случится
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0
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Volk
Впервые в жизни две любимые команды выиграли с таким счётом)
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-1
easterly
А в кого сьогодні наркомани виграли - у металіст юнайдет? Вєликая пабєда
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-1
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