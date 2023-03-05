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  4. Эрик ТЕН ХАГ: «Это были просто не мы»
Англия
05 марта 2023, 21:16 | Обновлено 05 марта 2023, 21:30
1406
2

Эрик ТЕН ХАГ: «Это были просто не мы»

Наставник «Манчестер Юнайтед» – о матче с «Ливерпулем»

05 марта 2023, 21:16 | Обновлено 05 марта 2023, 21:30
1406
2
Эрик ТЕН ХАГ: «Это были просто не мы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал оценку фиаско своей команды в игре с «Ливерпулем» со счетом 0:7 в 26-м туре английской Премьер-лиги:

«Я думаю, что мы провели достойный первый тайм, но допустили одну ошибку в организации обороны незадолго до перерыва. Во втором тайме это были просто не мы. Это не соответствовало нашим стандартам. Мы не играли как команда. Это было непрофессионально. Безусловно, я злюсь.

Я удивлен, потому что последние недели и месяцы я видел, что эта команда жизнерадостна и настроена на победу. Во втором тайме у нас вообще не было победного настроя. Мы не придерживались плана и не выполняли свою работу.

Мы не держали ответный удар, и это было действительно непрофессионально. В прошлом мы видели, что можем возвращаться в игру: с «Брентфордом», с «Манчестер Сити». Это, безусловно, сильная неудача и такое попросту неприемлемо. Я действительно разочарован и зол из-за этого. Это проверка на восприятие реальности. Мы должны отнестись к этому решительно».

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Ливерпуль - Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник BBC
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andre_lui
От одной семерки избавились другую получили! Закон энергии ..или как там
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0
Лина Битюкова
Классная отговорка.. Нашим на заметку..Это не мы были....Это не мы проиграли..Тогда и на судейство не будем гнать
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-1
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