В матче 25-го тура итальянской Серии А «Сампдория» на своем поле сыграла вничью с «Салернитаной» со счетом 0:0.

Игра прошла в равной борьбе с небольшим территориальным преимуществом хозяев. Однако генуэзцы так и не сумели поразить ворота команды из Салерно.

«Сампдория» набрала 12 очков, но по-прежнему замыкает турнирную таблицу Серии А. «Салернитана» с 25 баллами располагается на 16-й позиции.

Чемпионат Италии, 25-й тур

«Сампдория» – «Салернитана» – 0:0

Напомним, ранее сегодня «Специя» с Коваленко дома сыграла в безголевую ничью с «Вероной».

Турнирная таблица