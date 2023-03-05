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Чемпионат Италии
Сампдория
05.03.2023 16:00 – FT 0 : 0
Салернитана
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Италия
05 марта 2023, 18:06 | Обновлено 05 марта 2023, 18:26
52
1

Воскресные нули в Серии А. Сампдория и Салернитана сыграли вничью

Поединок завершился со счетом 0:0

05 марта 2023, 18:06 | Обновлено 05 марта 2023, 18:26
52
1
Воскресные нули в Серии А. Сампдория и Салернитана сыграли вничью
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 25-го тура итальянской Серии А «Сампдория» на своем поле сыграла вничью с «Салернитаной» со счетом 0:0.

Игра прошла в равной борьбе с небольшим территориальным преимуществом хозяев. Однако генуэзцы так и не сумели поразить ворота команды из Салерно.

«Сампдория» набрала 12 очков, но по-прежнему замыкает турнирную таблицу Серии А. «Салернитана» с 25 баллами располагается на 16-й позиции.

Чемпионат Италии, 25-й тур

«Сампдория» – «Салернитана» – 0:0

Напомним, ранее сегодня «Специя» с Коваленко дома сыграла в безголевую ничью с «Вероной».

Турнирная таблица

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Сампдория Салернитана Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Sport.ua
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