Воскресные нули в Серии А. Сампдория и Салернитана сыграли вничью
Поединок завершился со счетом 0:0
В матче 25-го тура итальянской Серии А «Сампдория» на своем поле сыграла вничью с «Салернитаной» со счетом 0:0.
Игра прошла в равной борьбе с небольшим территориальным преимуществом хозяев. Однако генуэзцы так и не сумели поразить ворота команды из Салерно.
«Сампдория» набрала 12 очков, но по-прежнему замыкает турнирную таблицу Серии А. «Салернитана» с 25 баллами располагается на 16-й позиции.
Чемпионат Италии, 25-й тур
«Сампдория» – «Салернитана» – 0:0
Напомним, ранее сегодня «Специя» с Коваленко дома сыграла в безголевую ничью с «Вероной».
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