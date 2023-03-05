Коваленко Специи не помог. Клуб украинца дома сыграл с Вероной
Завершился матч очередного тура чемпионата Италии
В воскресенье, 5 марта, в 25-м туре итальянской Серии А «Специя» на своем поле встретилась с «Вероной».
Игра завершилась вничью 0:0. Результат игры стоит признать неудачным для «Специи», так как она считалась незначительным фаворитом встречи.
Украинский полузащитник «Специи» Виктор Коваленко появился на поле в матче, выйдя на 75-й минуте на замену.
В таблице чемпионата Италии «Специя» занимает 17-е место, имея 21 очко. У «Вероны» 18-я позиция и 18 пунктов.
Чемпионат Италии. 25-й тур
«Специя» – «Верона» – 0:0
Удален Маркетти, 83 (Специя, за пределами поля).
События матча
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