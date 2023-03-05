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Специя
05.03.2023 13:30 – FT 0 : 0
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05 марта 2023, 15:43 | Обновлено 05 марта 2023, 15:49
255
0

Коваленко Специи не помог. Клуб украинца дома сыграл с Вероной

Завершился матч очередного тура чемпионата Италии

05 марта 2023, 15:43 | Обновлено 05 марта 2023, 15:49
255
0
Коваленко Специи не помог. Клуб украинца дома сыграл с Вероной
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

В воскресенье, 5 марта, в 25-м туре итальянской Серии А «Специя» на своем поле встретилась с «Вероной».

Игра завершилась вничью 0:0. Результат игры стоит признать неудачным для «Специи», так как она считалась незначительным фаворитом встречи.

Украинский полузащитник «Специи» Виктор Коваленко появился на поле в матче, выйдя на 75-й минуте на замену.

В таблице чемпионата Италии «Специя» занимает 17-е место, имея 21 очко. У «Вероны» 18-я позиция и 18 пунктов.

Чемпионат Италии. 25-й тур

«Специя» – «Верона» – 0:0

Удален Маркетти, 83 (Специя, за пределами поля).

События матча

83’
Федерико Маркетти (Специя) получает красную карточку.
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Серия A Специя Верона Виктор Коваленко чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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