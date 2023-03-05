Интер Милан

В воскресенье, 5 марта, миланский «Интер» в рамках 25-го тура чемпионата Италии принял на своем поле «Лечче» и добился победы со счетом 2:0. По голу в каждом из таймов забили Генрих Мхитарян и Лаутаро Мартинес.

В таблице Серии А «Интер» занимает 2-е место с 50 очками. Лидирует «Наполи», у которого 65 пунктов. «Лечче» идет на 15-й позиции, имея 27 пунктов.

В другом матче дня отношения выяснили «Сампдория» и «Салернитана» - ничья 0:0.

В турнирной таблице сезона «Самп» на 20-м месте с 12 очками, у «Салернитаны» 25 пунктов и 16-я позиция.

Чемпионат Италии. 25-й тур

«Интер» – «Лечче» – 2:0

Голы: Мхитарян, 29 (1:0). Мартинес, 53 (2:0).

«Сампдория» – «Салернитана» – 0:0