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  4. Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Физически команда была готова к игре против Ингульца»
Украина. Премьер лига
05 марта 2023, 17:27 | Обновлено 05 марта 2023, 17:43
316
0

Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Физически команда была готова к игре против Ингульца»

Хавбек «Динамо» – о поражении в 16-м туре УПЛ

05 марта 2023, 17:27 | Обновлено 05 марта 2023, 17:43
316
0
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Физически команда была готова к игре против Ингульца»
ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский прокомментировал поражение от «Ингульца» (0:2) в матче 16-го тура украинской Премьер-лиги.

– Думаю, что физически наша команда была готова к этой игре. Возможно, я не был полностью готов, потому что много пропустил на сборах. Мои партнеры провели, с учетом сборов 16-ю или 17-ю игру, и, нельзя исключать, что у ребят нет определенной свежести. Может, нужно паузу дать.

– Можно ли сравнить качество футбольных полей в Турции и Киеве?
– По-моему, они одинаковы. Когда ты прилетаешь в Турцию, то только в первые два дня отличный газон. А потом, после частых тренировок, он уже на такое хорошее качество. Возможно, в будущем мы будем уже в Украине готовиться к сезону.

– Среди всех клубов УПЛ «Динамо» провело самое большое количество матчей на сборах. Мы видели, что тренерский штаб наигрывал молодежь, но сегодня им мало что удавалось. Почему?
– Чтобы молодые футболисты прогрессировали, им нужно время. Когда ты играешь в «Динамо», тебе никто времени не даст. Если ты сегодня плохо сыграл, завтра ты уже не будешь в составе. Свой уровень ты должен показывать сегодня и доказывать, что достоин играть в киевском «Динамо». А время никто не даст ни наши болельщики, ни президент клуба.

– Как ты считаешь, это поражение сильно отбросит «Динамо» от первого места?
– 12 марта мы играем с «Днепром-1» на выезде. Там многое может решиться.

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Виталий Буяльский Динамо Киев Ингулец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо - Ингулец
Источник Sportarena
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