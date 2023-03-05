Виктор ЛЕОНЕНКО: «VAR везде только мешает»

Футбольный эксперт Виктор Леоненко в эфире личного YouTube-канала прокомментировал поражение киевского «Динамо» от «Ингульца» (0:2) в матче 16-го тура украинской Премьер-лиги.

«Первый гол, явное нарушение. Сразу же вопрос, нахрен VAR? Я предлагаю сделать как в НБА. Там стол длинный, телевизоры и потом еще звонок другу. Где-то там в другом городе сидит специалист, который разбирается во всех моментах. Вот он говорит и потом делаются выводы.

Может у нас тоже VAR убрать и звоните тому, кому вы доверяете. Зачем мы выкинули куда-то миллион? Он реально везде только мешает. Если его включать, то там и слепой видит, что там нарушение.

Попов бежит страховать Дячука, почти успевает на удар Козака. Вопрос: где был правый защитник? Или полузащитник. Кто-то из них должен был быть там. Сколько времени прошло, пока Попов делал челнок. Ну и он классно попал. Где все были? Вы кого-то видели? Видимо реально ветер мешал.

43-я, в раздевалку забивают. Опять обрез, игра рукой не свистится. Кухарук так руку поставил, что как будто не сыграл рукой, а мяч попал в руку.

«Динамо» показало, что там что-то не то. Алиев и Милевский нефартовые для «Динамо» оказались. А если серьезно, то так играют во дворе аматоры. Пошел – потерял мяч – обратно пошел пешочком.

На «Динамо» никого нет. Представьте, хозяев клуба на «Динамо» нет. Можно Алиева и Милевского назначить ну и Васильевича. Такого я еще не видел, чтобы первая игра и такое безволие и реально на стадионе никого нет. Я не имею в виду болельщиков. Такое ощущение, что ждут чего-то нового», - сказал Леоненко.