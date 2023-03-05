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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «VAR везде только мешает»
Украина. Премьер лига
05 марта 2023, 12:58 | Обновлено 05 марта 2023, 13:00
584
7

Виктор ЛЕОНЕНКО: «VAR везде только мешает»

Специалист раскритиковал решения Катерины Монзуль в матче «Динамо» – «Ингулец»

05 марта 2023, 12:58 | Обновлено 05 марта 2023, 13:00
584
7
Виктор ЛЕОНЕНКО: «VAR везде только мешает»
ФК Динамо Киев. Катерина Монзуль (по центру)

Футбольный эксперт Виктор Леоненко в эфире личного YouTube-канала прокомментировал поражение киевского «Динамо» от «Ингульца» (0:2) в матче 16-го тура украинской Премьер-лиги.

«Первый гол, явное нарушение. Сразу же вопрос, нахрен VAR? Я предлагаю сделать как в НБА. Там стол длинный, телевизоры и потом еще звонок другу. Где-то там в другом городе сидит специалист, который разбирается во всех моментах. Вот он говорит и потом делаются выводы.

Может у нас тоже VAR убрать и звоните тому, кому вы доверяете. Зачем мы выкинули куда-то миллион? Он реально везде только мешает. Если его включать, то там и слепой видит, что там нарушение.

Попов бежит страховать Дячука, почти успевает на удар Козака. Вопрос: где был правый защитник? Или полузащитник. Кто-то из них должен был быть там. Сколько времени прошло, пока Попов делал челнок. Ну и он классно попал. Где все были? Вы кого-то видели? Видимо реально ветер мешал.

43-я, в раздевалку забивают. Опять обрез, игра рукой не свистится. Кухарук так руку поставил, что как будто не сыграл рукой, а мяч попал в руку.

«Динамо» показало, что там что-то не то. Алиев и Милевский нефартовые для «Динамо» оказались. А если серьезно, то так играют во дворе аматоры. Пошел – потерял мяч – обратно пошел пешочком.

На «Динамо» никого нет. Представьте, хозяев клуба на «Динамо» нет. Можно Алиева и Милевского назначить ну и Васильевича. Такого я еще не видел, чтобы первая игра и такое безволие и реально на стадионе никого нет. Я не имею в виду болельщиков. Такое ощущение, что ждут чего-то нового», - сказал Леоненко.

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Виктор Леоненко VAR Катерина Монзуль Ингулец Динамо - Ингулец Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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Gargantua
при чем тут ВАР?  проблема не с ВАР а с людьми.
ВАР это возможность с помощью технических средств устанавливать справедливость. 
Но если справедливость не интересует, то ВАР становится таким же средством манипулирования как и правила с законами.
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+1
Fred14
Леоненко просыпается в 5 утра и смотрит новости с надеждой не разбили ли украинские войска под бахмутом .Потом звонит в Тюмень маме и спрашивает новости .Нашим новостям не верит 
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0
🔱Avtoigor🔱
Навіть Леоненко зі своїми котами бачили фоли, які Монзуль зі своїми кротячими очіма не бачила
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0
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Fred14
Вар Леоненко точно не интересует.это словесная шелуха чтобы в очередной раз обгадить украинцев .Когда то в 21 м году перед евро на футболки сборной Украины наклеили героям слава .Так Леоненко давал своим в Москве интервью Советскому спорту и говорил бандеровцы достали .везде в спорт политику суют .Он до сих пор требует чтобы русских спортсменов допустили к соревнованиям .они типа невиноваты .Ему уже хотели по лицу не раз дать но это хитрая вата 
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0
Fred14
Леоненко на самом деле совершенно не интересуют ни судейство ни ошибки игроков .Весь этот словесный понос он ведёт ради одной фразы что так только аматоры играют.Вся эта ватная деятельность Леоненко украинофоб и ненавидит страну которая его приютила .его цель грязь лить все равно на кого игроков судью страну .Пороча наскаждом слове украинцев он считает что этим повашает уважение к своей россии то есть он выполняет свою цель А то что он постоянно притворяется простым непонимающим ватником из Тюмени это ширма
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0
Kain_X_Rain
Леоненко скрізь тільки заважає
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-1
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