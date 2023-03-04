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  4. 1000 результативных действий Месси. ПСЖ в матче с 6 мячами обыграл Нант
Франция
04 марта 2023, 23:52 |
722
1

1000 результативных действий Месси. ПСЖ в матче с 6 мячами обыграл Нант

Непростая победа парижан

04 марта 2023, 23:52 |
722
1
1000 результативных действий Месси. ПСЖ в матче с 6 мячами обыграл Нант
Getty Images/Global Images Ukraine

В прошлом туре ПСЖ разобрался с главным конкурентом «Марселем», а в новом матче парижане не без проблем обыграли середняка «Нант» со счетом 4:2.

При этом хозяева вели в счете 2:0, но позволили сопернику отыграться. В итоге ПСЖ спас Перейра, а последний гол оформил Мбаппе. Отметим Лионеля Месси, который оформил 701 гол в карьере. Теперь у Лионеля 1000 результативных действий: 701 гол и 299 ассистов.

ПСЖ лидирует с 63 очками, у «Марселя» 52 пункта и матч в запасе.

Чемпионат Франции. 26-й тур

ПСЖ - Нант 4:2
Голы: Месси, 12, Хаджам, 17 (в свои ворота), Перейра, 60, Мбаппе, 90+2 - Биас, 31, Ганаго, 38

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Источник Sport.ua
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Сергей Долина
У Месси в карьере - 799 забитых мячей! (701 - за клубы и 98 за Сборную ). Ждем юбилейный 800 !!!
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