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Чемпионат Франции
ПСЖ
04.03.2023 22:00 - : -
Нант
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Франция
04 марта 2023, 07:40 | Обновлено 04 марта 2023, 07:47
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0

ПСЖ – Нант. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Месси и компания должны оформить 20-ю победу в Лиге 1

04 марта 2023, 07:40 | Обновлено 04 марта 2023, 07:47
24
0
ПСЖ – Нант. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 4 марта, в Париже на поле стадиона «Парк де Пренс» состоится матч 26-го тура чемпионата Франции, в котором «ПСЖ» выяснит отношения с «Нантом». Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

ПСЖ

Парижский «ПСЖ» является единоличным лидером турнирной таблицы французского чемпионата. У него 60 очков после 25-ти матчей – 19 побед, 3 ничьи, 3 поражения.

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Своего ближайшего преследователя – «Марсель» - парижане опережают на 8 пунктов. В предыдущем туре Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Ко на выезде со счетом 3:0 разбили провансальцев, цвета которых, напомним, защищает украинский полузащитник Руслан Малиновский. Эта победа и позволили «ПСЖ» увеличить свой отрыв до имеющихся восьми очков.

До встречи с «Марселем» парижская команда на своем поле переиграла «Лилль» – 4:3. Эта победа позволила столичному коллективу закрыть серию из трех поражений во всех турнирах, которая была у него, начиная с 8 февраля. В ней «ПСЖ» в Кубке Франции уступил 1:2 «Марселю», затем в чемпионате страны проиграл со счетом 1:3 «Монако», а после уступил «Баварии» 0:1 дома в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов.

Нант

«Нант» в турнирной таблице чемпионата Франции располагается на 13-й позиции, имея в активе 28-мь очков после 25-ти встреч – 6 побед, 10 ничьих, 9 поражений.

В пяти последних матчах в Лиге 1 «канарейки» добились 2-х побед при трех поражениях. 1 февраля они проиграли 0:2 дома «Марселю», после чего выдали серию из двух побед («Аяччо» – 2:0 на выезде, «Лорьян» – 1:0 дома) и проиграли поочередно «Лансу» (1:3 в гостях) и «Ренну» (0:1 дома).

По результатам на выезде у «Нанта» сейчас в чемпионате Франции также 13-е место, как и в генеральной классификации. В 13-ти гостевых поединках команда набрала 11 очков – 2 победы, 5 ничьих, 6 поражений.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке его хозяева смогут показать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.30 по линии Parimatch.

4 марта, суббота

ПСЖ – Нант
Париж. «Парк де Пренс». 22:00
ТВ-трансляция – MEGOGO
Прогноз Sport.ua – 3:0
Parimatch
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прогнозы чемпионат Франции по футболу Лига 1 ПСЖ Нант
Источник Sport.ua
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