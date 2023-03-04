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Украина. Премьер лига
04 марта 2023, 21:07 |
1601
0

Тренер Александрии: «Посмотрели момент с голом Довбика – не было офсайда»

Сергей Кравченко прокомментировал ничейный результат в игре с «Днепром-1»

04 марта 2023, 21:07 |
1601
0
Тренер Александрии: «Посмотрели момент с голом Довбика – не было офсайда»
ФК Александрия. Сергей Кравченко

Ассистент главного тренера футбольного клуба «Александрия» Руслана Ротаня Сергей Кравченко прокомментировал ничью в матче 16-го тура чемпионата Украины по футболу с «Днепром-1»:

– Очень хорошая игра с обеих сторон. Считаю, что ничейный результат закономерен.

– Сложилось впечатление, что в моменте со вторым голом «Днепра-1» игрок находился в положении «вне игры». А когда второй мяч забивала ваша команда – судья не назначил пенальти. Насколько вы удовлетворены уровнем судейства с учетом того, что были претензии к госпоже Романюк в предыдущем матче?

– Что касается игры с «Металлистом 1925», то у нас были претензии, когда забивался нам второй мяч. Арбитр не увидела фол, хотя ей подсказывал четвертый судья – я это слышал лично. Ей дважды говорили о фоле – она не свистнула. А в остальном претензий к ней не было.

Сегодня же, я считаю, судьи справились с матчем. Мы посмотрели момент с голом Довбика – не было офсайда. Довбик был на линии.

А насчет второго гола – мы же забили в этой атаке, поэтому у нас эмоции положительные. В конце сравняли счет, и мы довольны. Очень довольны. Гордимся нашими игроками. Первые двадцать минут нам не удались, хотя мы настраивали ребят с первой минуты играть первым номером, не бояться, прессинговать. Пока нам это не удается. Главная наша цель – изменить психологию, изменить стиль на более агрессивный футбол. Дома это даже не обсуждается, на выезде – то же самое.

Поединок 16-го тура УПЛ «Александрия» – «Днепр-1» завершился со счетом 2:2.

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Сергей Кравченко Александрия Александрия - Днепр-1 Днепр-1 пресс-конференция чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Артем Довбик
Источник ФК Александрия
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