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  4. ВИДЕО. Довбик вывел Днепр-1 вперед в матче с Александрией
Украина. Премьер лига
04 марта 2023, 14:43 |
1154
0

ВИДЕО. Довбик вывел Днепр-1 вперед в матче с Александрией

Форвард укрепил лидерство в гонке бомбардиров

04 марта 2023, 14:43 |
1154
0
ВИДЕО. Довбик вывел Днепр-1 вперед в матче с Александрией
СК Днепр-1. Артем Довбик

На 58-й минуте лидер атак «Днепра-1» Артем Довбик снова вывел свою команду вперед в матче 16-го тура УПЛ против «Александрии» – 2:1 Для форварда это 12-й гол в нынешнем сезоне УПЛ, который укрепил его лидерство в бомбардирской гонке:

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Артем Довбик Днепр-1 Александрия - Днепр-1 Украинская Премьер-лига видео
Источник Setanta Sports Ukraine
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