ВИДЕО. Довбик вывел Днепр-1 вперед в матче с Александрией

На 58-й минуте лидер атак «Днепра-1» Артем Довбик снова вывел свою команду вперед в матче 16-го тура УПЛ против «Александрии» – 2:1 Для форварда это 12-й гол в нынешнем сезоне УПЛ, который укрепил его лидерство в бомбардирской гонке: