Украина. Премьер лига04 марта 2023, 14:43 |
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ВИДЕО. Довбик вывел Днепр-1 вперед в матче с Александрией
Форвард укрепил лидерство в гонке бомбардиров
04 марта 2023, 14:43 |
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На 58-й минуте лидер атак «Днепра-1» Артем Довбик снова вывел свою команду вперед в матче 16-го тура УПЛ против «Александрии» – 2:1 Для форварда это 12-й гол в нынешнем сезоне УПЛ, который укрепил его лидерство в бомбардирской гонке:
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