Украина. Премьер лига04 марта 2023, 20:55 |
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Металлист – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 марта в 13:00 поединок 16-го тура Украинской Премьер-Лиги
04 марта 2023, 20:55 |
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В воскресенье, 5 марта, состоится матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Металлист» и «Рух». Игра пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард». Начало в 13:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Металлист» – «Рух». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист» – «Рух».
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на YouTube-канал «Football Hub».
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