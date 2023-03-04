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Украина. Премьер лига
04 марта 2023, 20:55 |
212
0

Металлист – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 марта в 13:00 поединок 16-го тура Украинской Премьер-Лиги

04 марта 2023, 20:55 |
212
0
Металлист – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист

В воскресенье, 5 марта, состоится матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Металлист» и «Рух». Игра пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард». Начало в 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Металлист» – «Рух». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Металлист» – «Рух».

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на YouTube-канал «Football Hub».

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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