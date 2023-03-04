Максим Дячук дебютировал в Динамо

В поединке 16-го тура против «Ингульца» (0:2) первый матч в составе «Динамо» провел Максим Дячук. 19-летний центральный защитник, проведший первую половину сезона в аренде в «Александрии», вышел на поле в стартовом составе.

Дячук является воспитанником «Динамо». В первом круге провел 6 матчей за «Александрию», за которую выступал на правах аренды. Однако после продажи Ильи Забарного Луческу вернул игрока в «Динамо».