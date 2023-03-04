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  4. Максим Дячук дебютировал в Динамо
Украина. Премьер лига
04 марта 2023, 17:15 | Обновлено 04 марта 2023, 17:30
268
2

Максим Дячук дебютировал в Динамо

Дебют получился неудачным

04 марта 2023, 17:15 | Обновлено 04 марта 2023, 17:30
268
2
Максим Дячук дебютировал в Динамо
ФК Динамо. Максим Дячук

В поединке 16-го тура против «Ингульца» (0:2) первый матч в составе «Динамо» провел Максим Дячук. 19-летний центральный защитник, проведший первую половину сезона в аренде в «Александрии», вышел на поле в стартовом составе.

Дячук является воспитанником «Динамо». В первом круге провел 6 матчей за «Александрию», за которую выступал на правах аренды. Однако после продажи Ильи Забарного Луческу вернул игрока в «Динамо».

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Максим Дячук Динамо Киев
Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 2
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Gargantua
к Дячуку как раз никаких претензий. На атаку не давал, но в защите сыграл строго, без ошибок. В отличие от Попова.
в пропущеных голах его вины нет.
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