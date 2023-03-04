Украина. Премьер лига04 марта 2023, 17:15 | Обновлено 04 марта 2023, 17:30
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Максим Дячук дебютировал в Динамо
Дебют получился неудачным
04 марта 2023, 17:15 | Обновлено 04 марта 2023, 17:30
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В поединке 16-го тура против «Ингульца» (0:2) первый матч в составе «Динамо» провел Максим Дячук. 19-летний центральный защитник, проведший первую половину сезона в аренде в «Александрии», вышел на поле в стартовом составе.
Дячук является воспитанником «Динамо». В первом круге провел 6 матчей за «Александрию», за которую выступал на правах аренды. Однако после продажи Ильи Забарного Луческу вернул игрока в «Динамо».
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в пропущеных голах его вины нет.