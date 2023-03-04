19-летний полузащитник Назар Волошин дебютировал в «Динамо». В поединке 16-го тура УПЛ против Ингульца (0:2) Волошин вышел в стартовом составе команды Мирчи Луческу и отыграл первый тайм.

Волошин является воспитанником «Динамо». Первую половину сезона Волошин провел в аренде в криворожском «Кривбассе», в составе которого провел 13 матчей (все – со старта) и забил 4 мяча.

Также в этом поединке за «Динамо» дебютировал центральный защитник Максим Дячук.