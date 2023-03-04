Украина. Премьер лига04 марта 2023, 17:40 | Обновлено 04 марта 2023, 18:53
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Назар Волошин дебютировал в Динамо
Игрок провел на поле первый тайм
04 марта 2023, 17:40 | Обновлено 04 марта 2023, 18:53
318
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19-летний полузащитник Назар Волошин дебютировал в «Динамо». В поединке 16-го тура УПЛ против Ингульца (0:2) Волошин вышел в стартовом составе команды Мирчи Луческу и отыграл первый тайм.
Волошин является воспитанником «Динамо». Первую половину сезона Волошин провел в аренде в криворожском «Кривбассе», в составе которого провел 13 матчей (все – со старта) и забил 4 мяча.
Также в этом поединке за «Динамо» дебютировал центральный защитник Максим Дячук.
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