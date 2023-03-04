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Украина. Премьер лига
04 марта 2023, 17:40 | Обновлено 04 марта 2023, 18:53
318
0

Назар Волошин дебютировал в Динамо

Игрок провел на поле первый тайм

04 марта 2023, 17:40 | Обновлено 04 марта 2023, 18:53
318
0
Назар Волошин дебютировал в Динамо
ФК Динамо

19-летний полузащитник Назар Волошин дебютировал в «Динамо». В поединке 16-го тура УПЛ против Ингульца (0:2) Волошин вышел в стартовом составе команды Мирчи Луческу и отыграл первый тайм.

Волошин является воспитанником «Динамо». Первую половину сезона Волошин провел в аренде в криворожском «Кривбассе», в составе которого провел 13 матчей (все – со старта) и забил 4 мяча.

Также в этом поединке за «Динамо» дебютировал центральный защитник Максим Дячук.

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Источник ФК Динамо Киев
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