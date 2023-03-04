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  4. ВИДЕО. Мустафаев сравнял счет в матче Александрия – Днепр-1
Украина. Премьер лига
04 марта 2023, 13:28 | Обновлено 04 марта 2023, 13:41
829
1

ВИДЕО. Мустафаев сравнял счет в матче Александрия – Днепр-1

Игрок хозяев отличился на 30-й минуте встречи

04 марта 2023, 13:28 | Обновлено 04 марта 2023, 13:41
829
1
ВИДЕО. Мустафаев сравнял счет в матче Александрия – Днепр-1
ФК Александрия. Эмиль Мустафаев

В матче 16-го тура УПЛ между «Александрией» и «Днепром-1», который проходит в Александрии, счет на 30-й минуте сравнял 21-летний хавбек команды хозяев Эмиль Мустафаев.

Напомним, на 23-й минуте игры «Днепр-1» вперед вывел полузащитник Доминго Бланко.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Виктор Алтухов
Похоже, в нашем футболе, впервые после Белого, появилшся еще один футболист, который умеет бить мимо врвтаря. Обратил на него внимание еще в прошлом году, когда он непринужденно обвел вратаря и забил. Молодец Ротань, разглядел талантливого парня и поставил в основу!
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