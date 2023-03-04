ВИДЕО. Мустафаев сравнял счет в матче Александрия – Днепр-1

В матче 16-го тура УПЛ между «Александрией» и «Днепром-1», который проходит в Александрии, счет на 30-й минуте сравнял 21-летний хавбек команды хозяев Эмиль Мустафаев.

Напомним, на 23-й минуте игры «Днепр-1» вперед вывел полузащитник Доминго Бланко.