Украина. Премьер лига04 марта 2023, 12:53 |
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ВИДЕО. Бланко вывел Днепр-1 вперед в матче с Александрией
Рикошет лишил вратаря шансов взять удар
04 марта 2023, 12:53 |
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На 23-й минуте полузащитник «Днепра-1» Доминго Бланко открыл счет в матче 16-го тура УПЛ против «Александрии». После удара аргентинского хавбека мяч рикошетил от ноги защитника «Александрии» и опустился в дальнем углу ворот:
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