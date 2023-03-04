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  4. ВИДЕО. Бланко вывел Днепр-1 вперед в матче с Александрией
Украина. Премьер лига
04 марта 2023, 12:53 |
618
0

ВИДЕО. Бланко вывел Днепр-1 вперед в матче с Александрией

Рикошет лишил вратаря шансов взять удар

04 марта 2023, 12:53 |
618
0
ВИДЕО. Бланко вывел Днепр-1 вперед в матче с Александрией
СК Днепр-1. Доминго Бланко

На 23-й минуте полузащитник «Днепра-1» Доминго Бланко открыл счет в матче 16-го тура УПЛ против «Александрии». После удара аргентинского хавбека мяч рикошетил от ноги защитника «Александрии» и опустился в дальнем углу ворот:

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Александрия – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Александрия – Днепр-1 – 1:1. Текстовая трансляция. LIVE
Доминго Бланко Днепр-1 Александрия - Днепр-1 видео
Источник Setanta Sports Ukraine
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