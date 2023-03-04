ВИДЕО. Бланко вывел Днепр-1 вперед в матче с Александрией

На 23-й минуте полузащитник «Днепра-1» Доминго Бланко открыл счет в матче 16-го тура УПЛ против «Александрии». После удара аргентинского хавбека мяч рикошетил от ноги защитника «Александрии» и опустился в дальнем углу ворот: