Верес – Черноморец. Известны стартовые составы команд

В субботу, 4 марта, в Ровно в 14:00 по киевскому времени начнется поединок 16-го тура украинской Премьер-лиги между «Вересом» и одесским «Черноморцем».

Верес – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Верес»: Когут – Балан, Маткобожик, Курко, Гагун – Клец, Кучеров, Дахновский, Ст.Шарай, Г.Пасич – Гайдучик.

Запасные: Ющишин, Хондак, Квасный, Шух, Тишининов, Близниченко, Лебеденко, Шестаков, Поворознюк, Коркодим.

«Черноморец»: Непогодов – Путря, Брагару, Салюк, Гучек – Васильев, Кузык, Политыло – Бадибанга, Шторгин – Юсов.

Запасные: Даскалица, Варакута, Белый, Селин, Задоя, Демченко, Алефиренко, Авагимян, Плакса, Гладкий, Черткоев.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Черноморец».