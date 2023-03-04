Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Верес – Черноморец. Известны стартовые составы команд
Украина. Премьер лига
04 марта 2023, 12:59 | Обновлено 04 марта 2023, 14:11
521
1

Верес – Черноморец. Известны стартовые составы команд

Игра начнется в 14:00 по Киеву

04 марта 2023, 12:59 | Обновлено 04 марта 2023, 14:11
521
1
Верес – Черноморец. Известны стартовые составы команд
ФК Черноморец Одесса

В субботу, 4 марта, в Ровно в 14:00 по киевскому времени начнется поединок 16-го тура украинской Премьер-лиги между «Вересом» и одесским «Черноморцем».

Верес – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Верес»: Когут – Балан, Маткобожик, Курко, Гагун – Клец, Кучеров, Дахновский, Ст.Шарай, Г.Пасич – Гайдучик.

Запасные: Ющишин, Хондак, Квасный, Шух, Тишининов, Близниченко, Лебеденко, Шестаков, Поворознюк, Коркодим.

«Черноморец»: Непогодов – Путря, Брагару, Салюк, Гучек – Васильев, Кузык, Политыло – Бадибанга, Шторгин – Юсов.

Запасные: Даскалица, Варакута, Белый, Селин, Задоя, Демченко, Алефиренко, Авагимян, Плакса, Гладкий, Черткоев.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Черноморец».

По теме:
ВИДЕО. Довбик вывел Днепр-1 вперед в матче с Александрией
Матч Александрия – Днепр-1 будет продолжен
Матч Александрия – Днепр-1 прерван
Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Черноморец Одесса Верес - Черноморец
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шанс для Костюк. Стали известны все полуфиналистки на турнире в Остине
Теннис | 04 марта 2023, 11:23 5
Шанс для Костюк. Стали известны все полуфиналистки на турнире в Остине
Шанс для Костюк. Стали известны все полуфиналистки на турнире в Остине

Марта впервые может выйти в финал турнира WTA

Месси отклонил предложение ПСЖ
Футбол | 04 марта 2023, 12:28 1
Месси отклонил предложение ПСЖ
Месси отклонил предложение ПСЖ

Аргентинца не устроила финансовая сторона контракта

Покоряет Остин. Костюк обыграла немку на пути в свой 1-й полуфинал в сезоне
Теннис | 03.03.2023, 21:00
Покоряет Остин. Костюк обыграла немку на пути в свой 1-й полуфинал в сезоне
Покоряет Остин. Костюк обыграла немку на пути в свой 1-й полуфинал в сезоне
Момент истины. Есть ли у Рамиреса шанс заиграть в Динамо?
Футбол | 03.03.2023, 13:45
Момент истины. Есть ли у Рамиреса шанс заиграть в Динамо?
Момент истины. Есть ли у Рамиреса шанс заиграть в Динамо?
КУЛИБАЛИ: «Мудрику нужен мяч, чтобы сделать разницу»
Футбол | 03.03.2023, 18:08
КУЛИБАЛИ: «Мудрику нужен мяч, чтобы сделать разницу»
КУЛИБАЛИ: «Мудрику нужен мяч, чтобы сделать разницу»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр Белогубко
убрать Штогрина -поставить Авагимяна или Войтиховского
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кубок мира по биатлону. Мужской спринт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок мира по биатлону. Мужской спринт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
02.03.2023, 17:10
Биатлон
ВИДЕО. Сидит в телефоне. Жена Лунина показа, в чем проблема голкипера Реала
ВИДЕО. Сидит в телефоне. Жена Лунина показа, в чем проблема голкипера Реала
02.03.2023, 13:55 6
Футбол
Проблемы позади. Аль-Айн Реброва выиграл и вернул себе лидерство
Проблемы позади. Аль-Айн Реброва выиграл и вернул себе лидерство
02.03.2023, 17:50 4
Футбол
На войне против рашистов погиб победитель Кубка мира по кикбоксингу
На войне против рашистов погиб победитель Кубка мира по кикбоксингу
03.03.2023, 05:23 2
Война
Напряженная борьба. Магучих, Левченко и Табашник вышли в финал ЧЕ
Напряженная борьба. Магучих, Левченко и Табашник вышли в финал ЧЕ
02.03.2023, 19:30 3
Другие виды
ФОТО. Похвастался женой? Икарди опубликовал снимок полуголой Ванды
ФОТО. Похвастался женой? Икарди опубликовал снимок полуголой Ванды
03.03.2023, 04:20 9
Футбол
Ярослава МАГУЧИХ: «Что это такое – приехала на ЧЕ и не могу взять 1.87 м»
Ярослава МАГУЧИХ: «Что это такое – приехала на ЧЕ и не могу взять 1.87 м»
02.03.2023, 20:51
Другие виды
19-летний новичок Динамо может сменить гражданство
19-летний новичок Динамо может сменить гражданство
02.03.2023, 11:25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности