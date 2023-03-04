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Вулверхэмптон
04.03.2023 17:00 - : -
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04 марта 2023, 02:02 | Обновлено 04 марта 2023, 02:11
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Вулверхэмптон – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

С мыслями о «Милане» в логово к «волкам»

04 марта 2023, 02:02 | Обновлено 04 марта 2023, 02:11
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Вулверхэмптон – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 4 марта, в Вулвергемптоне на стадионе «Молинью» состоится двадцать шестого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Вулверхэмптон» и «Тоттенхэм». Стартовый свисток рефери Тима Робинсона из Суссекса прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Вулверхэмптон


Любая стратегия является достаточно хорошей ровно до тех пор, пока приносит конкретные результаты. В свое время «Вулверхэмптон» начал следовать португальскому вектору благодаря работе Нуну Эшпириту Санту на должности главного тренера, вернулся в «элиту», провел пару неплохих сезонов, но затем под руководством того же наставника провалился во вторую половину турнирной таблицы, а приходи Бруно Лаже не особо помог исправить положение. Уже в текущей кампании падение «волков» было стремительным и неконтролируемым, поэтому большой португальский проект пришлось свернуть, но Хулен Лопетеги, который пришел спасать клуб во время паузы на чемпионат мира-2022 не стал по ходу сезона полностью пересобирать команду.

Результаты работы испанского специалиста будут видны по завершению сезона, но по состоянию на данный момент внушительного прогресса не наблюдается. «Вулверхэмптон» находится всего в трех очках от зоны вылета, поэтому любой успех «Эвертона» или «Борнмута», которых поддерживают украинские болельщики, рискует ухудшить настроение команды. С другой стороны, вполне возможен рывок и в противоположном направлении, так как «Кристал Пэлас», «Лестер» и «Ноттингем Форест» находятся в не меньшем кризисном положении. Но в ближайшее время календарь у команды Лопетеги будет достаточно непростым, а с ее серией из трех матчей без побед против «Ливерпуля» (0:2), «Фулхэма» (1:1) и «Борнмута» (0:1) попросту нет от чего оттолкнуться.

Тоттенхэм


Лондонский «Тоттенхэм» уже не первый год декларирует желание принимать участие в чемпионской гонке и достигать высоких результатов на европейской арене. Руководство клуба при этом даже выделило колоссальные средства на фактически возведение с нуля современной арены на месте старого «Уайт Харт Лейн», вслед за чем руководить командой были приглашены, сначала, Жозе Моуриньо, а затем и Антонио Конте. Именно итальянец сейчас и ответственен за результаты выступлений команды, но они ограничиваются лишь четвертой строчкой, как и по итогам прошлого сезона. Говорит ли это о том, что «шпоры» забуксовали в своем развитии? Никоим образом! АПЛ сейчас набрала таких оборотов, что и поддержание своего уровня является неплохим достижением. Посмотрите на «Челси» или «Ливерпуль», если возникают сомнения.

Но прагматичный подход Конте нравится болельщикам и владельцам клубов только до тех пор, пока приносит хоть какие-то трофеи. В этом контексте относительно «Тоттенхэма» не шутит только ленивый, так как команда в последний раз завоевывала лишь Кубок английской лиги в сезоне-2007/08, тогда как чемпионский титул-1960/61 уже покрылся не одним слоем пыли. Очевидно, что с восьмью поражениями в текущей кампании на победу в национальном первенстве рассчитывать не стоит, однако всегда есть вероятность потерять уже добытые позиции, тем более что по потенциально набранным очкам «Ньюкасл» сейчас обгоняет «шпор». И если они не хотят развить неудачу образца недавнего вылета из Кубка Англии от «Шеффилд Юнайтед», то пора браться за дело. Тем более, что и отыгрываться в ответном матче против «Милана» скоро придется.

Ориентировочные составы


«Вулверхэмптон»: Са – Айт-Нури, Килман, Доусон, Семеду – Невеш, Лемина – Поденсе, Моутинью, Траоре – Хименес.

«Тоттенхэм»: Форстер – Ленгле, Дайер, Ромеро – Дэвис, Хойбьерг, Скипп, Эмерсон – Сон, Кейн, Кулушевски.

Не сыграют: Чикинью, Буэно, Калайджич, Траоре, Хван, Кунья – Бентанкур, Биссума, Льорис, Сессеньон, Эмерсон.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящем поединке гости продолжат победную серию на чужом поле. Нашей ставкой будет позиция – «Тоттенхэм» победит и ТМ 2.5 с коэффициентом 2.90 по линии Parimatch.

4 марта, суббота

«Вулверхэмптон» – «Тоттенхэм»
Вулвергемптон. «Молинью». 17:00
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис Setanta
Арбитр: Тим Робинсон (Суссекс, Англия)
Прогноз Sport.ua – 0:1
Parimatch
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Вулверхэмптон Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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