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Чемпионат Германии
Боруссия Д
03.03.2023 21:30 – FT 2 : 1
РБ Лейпциг
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Германия
03 марта 2023, 23:35 | Обновлено 03 марта 2023, 23:38
219
1

Боруссия Д обыграла РБ Лейпциг и временно вышла на первое место в Германии

«Черно-желтые» выиграли со счетом 2:1

03 марта 2023, 23:35 | Обновлено 03 марта 2023, 23:38
219
1
Боруссия Д обыграла РБ Лейпциг и временно вышла на первое место в Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 3 марта, состоялся матч 23-го тура чемпионата Германии по футболу между «Боруссией Д» и «РБ Лейпциг». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «черно-желтых».

Счет в матче был открыт на 21-й минуте поединка с пенальти. 11-метровый реализовал Марко Ройс. Под конец первого тайма преимущество своей команды увеличил Эмре Джан.

Единственный гол «РБ Лейпциг» забил на 74-й минуте. Забил Эмиль Форсберг.

Благодаря этой победе «Боруссия Д» временно вышла на первое место в таблице Бундеслиги. У команды сейчас 49 очков после 23 игр. У ближайшего преследователя «Баварии» на 3 очка меньше, но также меньше и сыгранных туров – 22.

Чемпионат Германии по футболу. 23-й тур

Боруссия Д – РБ Лейпциг – 2:1

Голы: Ройс, 21, Джан, 39 – Форсберг, 74

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Боруссия Дортмунд РБ Лейпциг Боруссия Д - РБ Лейпциг чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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avk2307
А чому тимчасово?
А якщо Баварія програє, то яке вийде ? 
або нічия , або виграє та по різниці показників буде другою?
Завтра побачим, але коректно На цей момент, а не тимчасово
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