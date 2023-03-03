Боруссия Д обыграла РБ Лейпциг и временно вышла на первое место в Германии

В воскресенье, 3 марта, состоялся матч 23-го тура чемпионата Германии по футболу между «Боруссией Д» и «РБ Лейпциг». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «черно-желтых».

Счет в матче был открыт на 21-й минуте поединка с пенальти. 11-метровый реализовал Марко Ройс. Под конец первого тайма преимущество своей команды увеличил Эмре Джан.

Единственный гол «РБ Лейпциг» забил на 74-й минуте. Забил Эмиль Форсберг.

Благодаря этой победе «Боруссия Д» временно вышла на первое место в таблице Бундеслиги. У команды сейчас 49 очков после 23 игр. У ближайшего преследователя «Баварии» на 3 очка меньше, но также меньше и сыгранных туров – 22.

Чемпионат Германии по футболу. 23-й тур

Боруссия Д – РБ Лейпциг – 2:1

Голы: Ройс, 21, Джан, 39 – Форсберг, 74