Боруссия Д обыграла РБ Лейпциг и временно вышла на первое место в Германии
«Черно-желтые» выиграли со счетом 2:1
В воскресенье, 3 марта, состоялся матч 23-го тура чемпионата Германии по футболу между «Боруссией Д» и «РБ Лейпциг». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «черно-желтых».
Счет в матче был открыт на 21-й минуте поединка с пенальти. 11-метровый реализовал Марко Ройс. Под конец первого тайма преимущество своей команды увеличил Эмре Джан.
Единственный гол «РБ Лейпциг» забил на 74-й минуте. Забил Эмиль Форсберг.
Благодаря этой победе «Боруссия Д» временно вышла на первое место в таблице Бундеслиги. У команды сейчас 49 очков после 23 игр. У ближайшего преследователя «Баварии» на 3 очка меньше, но также меньше и сыгранных туров – 22.
Чемпионат Германии по футболу. 23-й тур
Боруссия Д – РБ Лейпциг – 2:1
Голы: Ройс, 21, Джан, 39 – Форсберг, 74
IT'S. A. WIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNN!!!! pic.twitter.com/xj4RCgWLu2— Borussia Dortmund (@BlackYellow) March 3, 2023
Das Spielglück war heute nicht auf unserer Seite.— RB Leipzig (@RBLeipzig) March 3, 2023
Stark bis zum Schluss gekämpft, Männer👏#BVBRBL #Bundesliga pic.twitter.com/XHK7STngkA
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Завтра побачим, але коректно На цей момент, а не тимчасово