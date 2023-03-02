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Чемпионат Германии
Боруссия Д
03.03.2023 21:30 - : -
РБ Лейпциг
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Германия
02 марта 2023, 10:25 | Обновлено 02 марта 2023, 10:28
49
0

Боруссия Д – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Поединок состоится 3 марта в 21:30 по Киеву

02 марта 2023, 10:25 | Обновлено 02 марта 2023, 10:28
49
0
Боруссия Д – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

3 марта на «Сигнал Идуна Парк» пройдет матч 23-го тура Бундеслиги 1 Германии, в котором «Боруссия» (Дортмунд) встретится с «РБ Лейпциг». Старт поединка запланирован на 20:30 по европейскому времени.

Боруссия (Дортмунд)

Команда не особенно удачно провела стартовый отрезок сезона. Но после длительной паузы у черно-желтых вышло оформить затяжную серию побед. Причем во всех турнирах - в кубке выбили Бохум, обыграв его 2-1. А в середине февраля получилось удачно стартовать в плей-офф Лиги чемпионов. С Челси дома у немцев не было преимущества, но Жоау Феликс и компания не забили, а вот шмели усилиями умчавшегося в контратаку Адейеми оформили 1-0. Ну, а в Бундеслиге за счет стопроцентных показателей удалось догнать берлинский Унион и даже Баварию, установив к концу зимы троевластие в футбольной Германии. С Хоффенхаймом тоже получилось победить, правда, с трудом - единственный гол забил в том поединке Брандт только во 2-м тайме.

РБ Лейпциг

Клуб снова, как и в предыдущем сезоне, довольно быстро пришел к решению менять наставника. Это позволило уйти на паузу в отличном настроении - при Марко Розе получилось исправить ситуацию осенью как на внутренней, так и на международной арене. А вот зимние результаты пока что противоречивые. 1-1 в Лиге чемпионов, даже дома, можно считать удовлетворительным результатом, с учетом статуса соперника - не дали себя обыграть Манчестер Сити. В кубке и вовсе прошли без проблем Хоффенхайм. Но в Бундеслиге после неплохих январских туров были только 0-0 с Кельном и 1-2 дома с Унионом в начале нового месяца. Правда, дальше разгромили Вольфсбург. А потом за счет взаимодействия Форстера и Вернера выиграли 2-1 у Айнтрахта.

Статистика личных встреч

РБ Лейпциг выиграл все 3 крайних поединка. В том числе в начале сентября он разгромил Боруссию 3-0.

Прогноз

Букмекерские конторы закономерно считают, что у Боруссии есть шансы продлить свою успешную серию. Но, из уважения к Розе и его подопечных, ставим на победу Боруссии при форе 0 с коэффициентом - 1,75 по Parimatch.

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Источник Sport.ua
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