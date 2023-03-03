Украина. Премьер лига03 марта 2023, 21:34 | Обновлено 03 марта 2023, 21:41
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Черноморец
Команды проведут поединок 16-го тура сезона
03 марта 2023, 21:34 | Обновлено 03 марта 2023, 21:41
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В субботу, 4 марта, в Ровно на поле стадиона «Авангард» состоится матч 16-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Верес» сыграет с «Черноморцем» из Одессы
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток в матче прозвучит в 14:00 по киевскому времени.
«Верес» – «Черноморец» Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Прямой эфир матча доступен на телеканале и на стриминговой ОТТ-платформе Setanta Sports+, а также на YouTube-канале Setanta Sports УПЛ
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Черноморец».
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