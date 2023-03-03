Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Черноморец
Украина. Премьер лига
03 марта 2023, 21:34 | Обновлено 03 марта 2023, 21:41
119
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Черноморец

Команды проведут поединок 16-го тура сезона

03 марта 2023, 21:34 | Обновлено 03 марта 2023, 21:41
119
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Черноморец
УПЛ

В субботу, 4 марта, в Ровно на поле стадиона «Авангард» состоится матч 16-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Верес» сыграет с «Черноморцем» из Одессы

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в матче прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

«Верес» – «Черноморец» Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Прямой эфир матча доступен на телеканале и на стриминговой ОТТ-платформе Setanta Sports+, а также на YouTube-канале Setanta Sports УПЛ

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Черноморец».

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
ФИФА может разрешить легионерам расторгать контакты с клубами из Украины
Верес – Черноморец. Текстовая трансляция матча
Самуэль МИШЕЛС: «Когда получил предложение от Металлиста, согласился сразу»
Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Черноморец Одесса Верес - Черноморец смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Топ-10 входящих трансферов УПЛ зимнего окна 2022/2023
Футбол | 03 марта 2023, 09:04 1
Топ-10 входящих трансферов УПЛ зимнего окна 2022/2023
Топ-10 входящих трансферов УПЛ зимнего окна 2022/2023

Активные «Шахтер» и «Днепр-1», подозрительная пассивность «Динамо»

ФОТО. Похвастался женой? Икарди опубликовал снимок полуголой Ванды
Футбол | 03 марта 2023, 04:20 7
ФОТО. Похвастался женой? Икарди опубликовал снимок полуголой Ванды
ФОТО. Похвастался женой? Икарди опубликовал снимок полуголой Ванды

Правда, аргентинец уже удалил фотографию

Артем БОНДАРЕНКО: «С 2022 года украинским футболистам начали доверять »
Футбол | 03.03.2023, 18:05
Артем БОНДАРЕНКО: «С 2022 года украинским футболистам начали доверять »
Артем БОНДАРЕНКО: «С 2022 года украинским футболистам начали доверять »
Нове-Место-2023. Где и когда смотреть гонки седьмого этапа Кубка мира
Биатлон | 03.03.2023, 07:00
Нове-Место-2023. Где и когда смотреть гонки седьмого этапа Кубка мира
Нове-Место-2023. Где и когда смотреть гонки седьмого этапа Кубка мира
Бразильский Атлетико Паранаэнсе подписал 17-летнего голкипера из Украины
Футбол | 03.03.2023, 19:32
Бразильский Атлетико Паранаэнсе подписал 17-летнего голкипера из Украины
Бразильский Атлетико Паранаэнсе подписал 17-летнего голкипера из Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Отомстила за Костюк и Ястремскую. Киченок – в полуфинале турнира в Остине
Отомстила за Костюк и Ястремскую. Киченок – в полуфинале турнира в Остине
03.03.2023, 01:55
Теннис
19-летний новичок Динамо может сменить гражданство
19-летний новичок Динамо может сменить гражданство
02.03.2023, 11:25
Футбол
Микель АРТЕТА: «Качества Зинченко позволяют нам быть непредсказуемыми»
Микель АРТЕТА: «Качества Зинченко позволяют нам быть непредсказуемыми»
02.03.2023, 02:53 6
Футбол
Украинское дерби в пользу Зинченко. Арсенал разгромил Эвертон
Украинское дерби в пользу Зинченко. Арсенал разгромил Эвертон
01.03.2023, 23:43 7
Футбол
Ждут подхода резервов. ВСУ рассказали о ситуации в Бахмуте
Ждут подхода резервов. ВСУ рассказали о ситуации в Бахмуте
02.03.2023, 17:13 2
Война
Напряженная борьба. Магучих, Левченко и Табашник вышли в финал ЧЕ
Напряженная борьба. Магучих, Левченко и Табашник вышли в финал ЧЕ
02.03.2023, 19:30 3
Другие виды
Жаба vs гадюка. Поворознюк подал в суд на Гордона
Жаба vs гадюка. Поворознюк подал в суд на Гордона
03.03.2023, 12:32 11
Футбол
На войне против рашистов погиб победитель Кубка мира по кикбоксингу
На войне против рашистов погиб победитель Кубка мира по кикбоксингу
03.03.2023, 05:23 2
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности