В субботу, 4 марта, в Ровно на поле стадиона «Авангард» состоится матч 16-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Верес» сыграет с «Черноморцем» из Одессы

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в матче прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

«Верес» – «Черноморец» Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Прямой эфир матча доступен на телеканале и на стриминговой ОТТ-платформе Setanta Sports+, а также на YouTube-канале Setanta Sports УПЛ

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Черноморец».