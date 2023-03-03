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  4. Неймар – вне заявки Бразилии на матч с Марокко
Бразилия
03 марта 2023, 17:02 |
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Неймар – вне заявки Бразилии на матч с Марокко

«Пентакампеоны» проведут товарищеский матч

03 марта 2023, 17:02 |
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Неймар – вне заявки Бразилии на матч с Марокко
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

25 марта сборная Бразилии проведет товарищеский матч против Марокко, который станет дебютным для нового главного тренера команды Рамона Менезеса.

Стала известна заявка Бразилии на матч с Марокко. В нее не вошел форвард «ПСЖ» Неймар, который еще не восстановился после травмы.

Заявка сборной Бразилии:

Вратари: Эдерсон («Манчестер Сити»), Майкел («Атлетико Паранаэнсе»), Уэвертон («Палмейрас»);

Защитники: Рожер Ибаньес («Рома»), Эдер Милитао («Реал»), Маркиньос («ПСЖ»), Роберт Ренан («Зенит»), Артур («Америка»), Эмерсон Роял («Тоттенхэм»), Алекс Теллес («Севилья»), Ренан Лоди («Ноттингем Форест»);

Полузащитники: Андре («Флуминенсе»), Андрей Сантос («Васко да Гама»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Жоао Гомес («Вулверхэмптон»), Лукас Пакета («Вест Хэм»), Рафаэл Вейга («Палмейрас»);

Нападающие: Антони («Манчестер Юнайтед»), Ришарлисон («Тоттенхэм»), Родриго Гоэс, Винисиус Жуниор (оба – «Реал»), Рони («Палмейрас»), Витор Роке («Атлетико Паранаэнсе»).

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Источник Бразильская конфедерация футбола
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