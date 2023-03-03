Неймар пропустит ответный матч против Баварии

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье сообщил о том, что звездный форвард команды Неймар пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (8 марта):

«Неймар не будет доступен в двух ближайших матчах. Он один из лучших бомбардиров и ассистентов Лиги 1, это большая потеря», – казал Галтье.

Напомним, 31-летний Неймар получил травму голеностопа 19 февраля в матче Лиги 1 против «Лилля».