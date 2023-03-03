Испания03 марта 2023, 14:38 |
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Серхио БУСКЕТС: «У нас есть важное преимущество над Реалом»
Капитан «Барселоны» – о противостоянии в Кубке Испании
03 марта 2023, 14:38 |
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Капитан «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал выездную победу 1:0 над «Реалом» в первом матче полуфинала Кубка Испании:
«Мы имеем важное преимущество, но впереди ответный матч. До этого мы дважды проиграли и потеряли игроков, но команда хорошо начала игру.
Мы видим, что в таких матчах все очень ровно. Мы одержали победу и теперь у нас небольшое преимущество перед ответной игрой».
Напомним, Бускетс вчера стал рекордсменом по количеству матчей в Эль-Классико.
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