Александр ПИХАЛЕНОК: «Ротань в сборной? У меня положительные ожидания»

Полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок рассказал о том, какие у него ожидания от назначения Руслана Ротаня на пост главного тренера сборной Украины:

«У меня положительные. При нем молодежная сборная показывала хороший футбол. «Александрия» первый тур сыграла и видно, какой футбол он старается привить.

Он сам был очень хорошим футболистом, и я думаю, что как тренер, он прививает очень интересный и комбинационный футбол. Мне кажется, это будет интересное сотрудничество».