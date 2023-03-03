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  4. Александр ПИХАЛЕНОК: «Ротань в сборной? У меня положительные ожидания»
Украина. Премьер лига
03 марта 2023, 13:24 |
195
0

Александр ПИХАЛЕНОК: «Ротань в сборной? У меня положительные ожидания»

Хавбек «Днепра-1» – о временном тренере сборной Украины

03 марта 2023, 13:24 |
195
0
Александр ПИХАЛЕНОК: «Ротань в сборной? У меня положительные ожидания»
СК Днепр-1

Полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок рассказал о том, какие у него ожидания от назначения Руслана Ротаня на пост главного тренера сборной Украины:

«У меня положительные. При нем молодежная сборная показывала хороший футбол. «Александрия» первый тур сыграла и видно, какой футбол он старается привить.

Он сам был очень хорошим футболистом, и я думаю, что как тренер, он прививает очень интересный и комбинационный футбол. Мне кажется, это будет интересное сотрудничество».

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Источник FanDay
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