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  4. Александр ПИХАЛЕНОК: «Днепр-1 хочет выиграть УПЛ в этом сезоне»
Украина. Премьер лига
03 марта 2023, 11:40 | Обновлено 03 марта 2023, 11:44
257
1

Александр ПИХАЛЕНОК: «Днепр-1 хочет выиграть УПЛ в этом сезоне»

Полузащитник спортклубовцев пообещал, что команда будет прикладывать все силы для этого

03 марта 2023, 11:40 | Обновлено 03 марта 2023, 11:44
257
1
Александр ПИХАЛЕНОК: «Днепр-1 хочет выиграть УПЛ в этом сезоне»
СК Днепр-1. Александр Пихаленок

Полузащитник СК «Днепр-1» Александр Пихаленок поделился целями команды на вторую половину сезона.

– По итогам осенней части сезона вы ушли на перерыв в статусе первой команды чемпионата. Сейчас вы ощущаете давление за результат, понимая, что удержать первое место будет очень сложно?
– Не могу сказать, что прямо какое-то давление присутствует. Просто мы будем делать то, что делали в первом круге: в каждом матче доказывать, что мы не зря находимся на первом месте. Мы хотим выиграть в этом сезоне в УПЛ, будем прикладывать все силы для этого, – сказал Пихаленок.

Отметим, что «Днепр-1» опережает «Шахтер» на два очка.

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Александр Пихаленок Днепр-1 Украинская Премьер-лига
Источник FanDay
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John Gaspar
Та не дай Бог! Дивитись на такий колхоз як с кіпріотами, тільки в ЛЧ? Ой нєєє
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