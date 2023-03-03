Александр ПИХАЛЕНОК: «Днепр-1 хочет выиграть УПЛ в этом сезоне»

Полузащитник СК «Днепр-1» Александр Пихаленок поделился целями команды на вторую половину сезона.

– По итогам осенней части сезона вы ушли на перерыв в статусе первой команды чемпионата. Сейчас вы ощущаете давление за результат, понимая, что удержать первое место будет очень сложно?

– Не могу сказать, что прямо какое-то давление присутствует. Просто мы будем делать то, что делали в первом круге: в каждом матче доказывать, что мы не зря находимся на первом месте. Мы хотим выиграть в этом сезоне в УПЛ, будем прикладывать все силы для этого, – сказал Пихаленок.

Отметим, что «Днепр-1» опережает «Шахтер» на два очка.