Украина. Премьер лига03 марта 2023, 11:36 |
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Шахтер предлагал за Эрика 1,2 млн евро. Аль-Айн счел сумму недостаточной
Трансфер бразильца в украинский клуб не состоялся
03 марта 2023, 11:36 |
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22-летний левый фулбек эмиратского «Аль-Айна» Эрик не переберется в «Шахтер» в ближайшее время.
«Горняки» были заинтересованы в трансфере бразильца, и предлагали за него 1,2 миллиона евро, но в «Аль-Айне» сочли эту сумму недостаточной.
Интересно, что 50% экономических прав на Эрика принадлежат бразильскому «Интернасьоналу» по условиям трансфера фулбека в «Аль-Айн», который состоялся летом 2020 года.
Отметим, что зимнее трансферное окно в украинской Премьер-лиге закрылось 1 марта.
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Комментарии 1
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ну так в цю гру можна грати вдвох(с). Поставили цінник в 100 млн. Чим Ерік гірше Мудрика?))
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