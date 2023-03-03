Шахтер предлагал за Эрика 1,2 млн евро. Аль-Айн счел сумму недостаточной

22-летний левый фулбек эмиратского «Аль-Айна» Эрик не переберется в «Шахтер» в ближайшее время.

«Горняки» были заинтересованы в трансфере бразильца, и предлагали за него 1,2 миллиона евро, но в «Аль-Айне» сочли эту сумму недостаточной.

Интересно, что 50% экономических прав на Эрика принадлежат бразильскому «Интернасьоналу» по условиям трансфера фулбека в «Аль-Айн», который состоялся летом 2020 года.

Отметим, что зимнее трансферное окно в украинской Премьер-лиге закрылось 1 марта.