Фулбек Интернасьонала, которым интересовался Шахтер, перейдет в Аль-Айн

Левый фулбек «Интернасьонала» Эрик в ближайшие несколько дней должен будет завершить свой переход в «Аль-Айн» из ОАЭ.

Информация о желании арабского клуба подписать 19-летнего футболиста появилась еще в понедельник, однако в четверг запрос по Эрику сделал «Шахтер». После этого защитник попросил паузу в переговорах с «Аль-Айном», но руководство азиатского клуба дало Эрику буквально пару дней на размышления, после чего грозилось отменить сделку.

Под давлением «Аль-Айна» Эрик согласился на трансфер, за который «Интернасьонал» выручит 750 тысяч долларов. При этом, у бразильского клуба останется 50% экономических прав на футболиста.

Эрик является воспитанником академии «Интернасьонала», однако за первую команду клуба провел лишь 66 минут в одном поединке.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» может выйти на трансферный рынок в поисках замены для получившего травму основного левого защитника команды Исмаили.