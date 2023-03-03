Стали известны все четвертьфиналистки на турнире в Остине

В четверг состоялись матчи второго круга на турнире WTA 250 в Остине (Техас, США).

Украинка Марта Костюк в трех сетах переиграла американку Мэдисон Бренгл и в 1/4 финала сразится против немки Анны-Лены Фридзам, выбившей в первом круге Даяну Ястремскую.

Из более высоких номеров посева на турнире остались американки Даниэль Коллинс и Слоан Стивенс.

Остин. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Варвара Грачева – Слоан Стивенс [5]

Кэти Волынец – Пейтон Стернс

Нижняя часть сетки

Анна Калинская – Даниэль Коллинс [4]

Марта Костюк [8] – Анна-Лена Фридзам