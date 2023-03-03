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WTA
03 марта 2023, 09:40 |
455
0

Стали известны все четвертьфиналистки на турнире в Остине

Марта Костюк сразится против обидчицы Ястремской

03 марта 2023, 09:40 |
455
0
Стали известны все четвертьфиналистки на турнире в Остине
WTA. Марта Костюк

В четверг состоялись матчи второго круга на турнире WTA 250 в Остине (Техас, США).

Украинка Марта Костюк в трех сетах переиграла американку Мэдисон Бренгл и в 1/4 финала сразится против немки Анны-Лены Фридзам, выбившей в первом круге Даяну Ястремскую.

Из более высоких номеров посева на турнире остались американки Даниэль Коллинс и Слоан Стивенс.

Остин. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Варвара Грачева – Слоан Стивенс [5]
Кэти Волынец – Пейтон Стернс

Нижняя часть сетки

Анна Калинская – Даниэль Коллинс [4]
Марта Костюк [8] – Анна-Лена Фридзам

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Марта Костюк – Мэдисон Бренгл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA Остин Варвара Грачева Слоан Стивенс Кэти Волынец Пейтон Стернс Анна Калинская Даниэль Коллинс Марта Костюк Анна-Лена Фридзам
Источник Sport.ua
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