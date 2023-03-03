Стали известны все четвертьфиналистки на турнире в Остине
Марта Костюк сразится против обидчицы Ястремской
В четверг состоялись матчи второго круга на турнире WTA 250 в Остине (Техас, США).
Украинка Марта Костюк в трех сетах переиграла американку Мэдисон Бренгл и в 1/4 финала сразится против немки Анны-Лены Фридзам, выбившей в первом круге Даяну Ястремскую.
Из более высоких номеров посева на турнире остались американки Даниэль Коллинс и Слоан Стивенс.
Остин. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Варвара Грачева – Слоан Стивенс [5]
Кэти Волынец – Пейтон Стернс
Нижняя часть сетки
Анна Калинская – Даниэль Коллинс [4]
Марта Костюк [8] – Анна-Лена Фридзам
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