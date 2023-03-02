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  4. НИКОЛИНИ: «Если б не война, Шахтер бы вышел в полуфинал Лиги чемпионов»
Украина. Премьер лига
02 марта 2023, 23:43 | Обновлено 03 марта 2023, 00:24
382
4

НИКОЛИНИ: «Если б не война, Шахтер бы вышел в полуфинал Лиги чемпионов»

Помощник директора по футболу «Шахтера» рассказал о кадровом обновлении команды

02 марта 2023, 23:43 | Обновлено 03 марта 2023, 00:24
382
4
НИКОЛИНИ: «Если б не война, Шахтер бы вышел в полуфинал Лиги чемпионов»
calciomercato

Помощник директора по футболу «Шахтера» Карло Николини рассказал о кадровом обновлении состава команды:

«Хорошая молодежь у нас играла и раньше. Потом бразильцы ушли, и нам пришлось сильно задействовать наших молодых ребят: из тех, кто уже был, и тех, кто вернулся из аренды. И все они блестяще отреагировали. Но это было бы лишь вопросом времени. Неслучайно Украина – чемпион мира до 20 лет. Поверьте: если бы не война, то с командой, которая была у нас в прошлом году, с Роберто Де Дзерби, плюс молодыми игроками, которые появляются, через два-три года мы бы вышли в полуфинал Лиги чемпионов, мы бы удивили мир.

Михаил Мудрик и Челси? Он ушел в команду, которая сильно изменяется. Это огромный рынок, но обратная сторона в том, что теперь у Поттера в руках есть своего рода Вавилон, который нужно привести в порядок. Это займет время. Мудрик был подписан и сразу сыграл, но два месяца без официальных игр – это очень тяжело. Мудрик очень силен как технически, так и умственно, но его нужно развивать те качества, которые у него есть. Я думаю, он скоро покажет все то, что делал с Шахтером.

Мы не хотим отпускать ни одного из наших лучших игроков. Никого. Мы тоже были полны решимости сохранить Мудрика, но поступившую сумму мы не могли не принять, пусть и с разбитым сердцем. Наша идея состоит в том, чтобы заполучить игроков из других клубов, а не наоборот. Мы считаем себя на такой высоте, что мы не обязаны продавать игроков. Очевидно, мы никого не держим, не дай Бог. Предложения, когда они поступают, оцениваются всеми вместе.

Серия А, судя по тому, что я вижу в последнее время, не очень хороша с экономической точки зрения. И именно на рынке итальянские клубы должны работать по-другому, намного раньше конкурентов. Если вы приедете, когда в Лиге чемпионов появился талант, вам не нужно плакать, если англичане украдут у вас его за несколько мгновений. У них есть ресурсы для этого.

Расскажу о нашей последней трансферной сделку. Мы купили центрального нападающего Кевина Келси из Венесуэлы. Мы сделали на него большую ставку, и именно он забил решающий пенальти против «Ренна». 18-летний парень. Мы вложились в него, мы позволили ему играть. А если мы дождемся, когда он забьет 25 голов в Уругвае за «Бостон Ривер» или за любую другую южноамериканскую команду, то с нас попросят 20–30 миллионов, и мы его уже не возьмем. Вы понимаете? Надо приходить вовремя, делать правильное предложение и предложить что-то важное. Даже в такой ситуации».

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Источник Calciomercato
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Комментарии 4
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Mike000000
🤣🤣🤣🤣🤣, а почему не финал Лч выиграли б?
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+2
Zdolaemo
А если бы у бабушки было 2 колеса она была бы велосипедом 
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+1
Maks Maks
...А в півфіналі би програли Шерифу... Мабуть з Сирною по гриби ходили
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+1
u6464u
на кого розрахована така бредятіна, ви шо там обкурились 
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0
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