В пятницу, 3 марта, состоится матч 16 тура чемпионата Украины по футболу между криворожским «Кривбассом» и ковалевским «Колосом».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Горняк», стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Колос».

В Украине матч будет транслировать Setanta Sports, также будет трансляция на YouTube.