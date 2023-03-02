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Украина. Премьер лига
02 марта 2023, 20:09 | Обновлено 02 марта 2023, 20:12
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0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Колос

Игра начнется 3 марта в 13:00

02 марта 2023, 20:09 | Обновлено 02 марта 2023, 20:12
199
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Колос
ФК Колос

В пятницу, 3 марта, состоится матч 16 тура чемпионата Украины по футболу между криворожским «Кривбассом» и ковалевским «Колосом».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Горняк», стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Колос».

В Украине матч будет транслировать Setanta Sports, также будет трансляция на YouTube.

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Источник Sport.ua
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