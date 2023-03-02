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Англия
02 марта 2023, 08:31 | Обновлено 02 марта 2023, 08:41
177
0

Юрген КЛОПП: «Ливерпуль нашел свой ритм во втором тайме»

Немецкий специалист – о победе команды над «Вулвз»

02 марта 2023, 08:31 | Обновлено 02 марта 2023, 08:41
177
0
Юрген КЛОПП: «Ливерпуль нашел свой ритм во втором тайме»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу подопечных над «Вулверхэмптоном» (2:0) в перенесенном матче 7-го тура АПЛ.

«Знали, что это будет сложная игра, но мы контролировали ее ход в течение многих отрезков. Были некоторые моменты, даже скорее ситуации, где мы слишком торопились. «Ливерпуль» нашел свой ритм во втором тайме. Нужно было лишь надежно играть в обороне и продолжать создавать моменты в атаке. В целом, мы хорошо защищались сегодня – играли с высокой линией обороны и выигрывали в ключевых дуэлях. Алиссону не пришлось совершать выдающихся сэйвов, что хорошо.

Отмененный гол? Для парней на поле это был чистый гол, но нужно сохранять концентрацию. Первый гол получился вымученным, а второй был прекрасен», – заявил Клопп.

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Юрген Клопп Английская Премьер-лига Ливерпуль Вулверхэмптон Ливерпуль - Вулверхэмптон
Источник BBC
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