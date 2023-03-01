Сака забил в ворота Эвертона после разрезающей передачи Зинченко
«Арсенал» вышел вперед на 40-й минуте поединка
В среду, 1 марта, проходит перенесенный матч 7-го тура чемпионата Англии по футболу между «Арсеналом» и «Эвертоном».
На 40-й минуте поединка счет был открыт. Букайо Сака забил гол после разрезающего паса от украинского защитника Александра Зинченко.
Это второй голевой пас Зинченко в сезоне 2022/23, также он забил гол в текущей кампании.
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию встречи.
💥 DEADLOCK BROKEN— Arsenal (@Arsenal) March 1, 2023
🌶️ BUKAYO WITH A BRILLIANT FINISH
🔴 1-0 🔵 (40) pic.twitter.com/4CYpJiMrlA
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