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  4. Сака забил в ворота Эвертона после разрезающей передачи Зинченко
Англия
01 марта 2023, 22:32 | Обновлено 01 марта 2023, 22:37
841
0

Сака забил в ворота Эвертона после разрезающей передачи Зинченко

«Арсенал» вышел вперед на 40-й минуте поединка

01 марта 2023, 22:32 | Обновлено 01 марта 2023, 22:37
841
0
Сака забил в ворота Эвертона после разрезающей передачи Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Букайо Сака

В среду, 1 марта, проходит перенесенный матч 7-го тура чемпионата Англии по футболу между «Арсеналом» и «Эвертоном».

На 40-й минуте поединка счет был открыт. Букайо Сака забил гол после разрезающего паса от украинского защитника Александра Зинченко.

Это второй голевой пас Зинченко в сезоне 2022/23, также он забил гол в текущей кампании.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию встречи.

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Арсенал Лондон Эвертон Арсенал - Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Букайо Сака Александр Зинченко
Источник Sport.ua
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