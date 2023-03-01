Сака забил в ворота Эвертона после разрезающей передачи Зинченко

В среду, 1 марта, проходит перенесенный матч 7-го тура чемпионата Англии по футболу между «Арсеналом» и «Эвертоном».

На 40-й минуте поединка счет был открыт. Букайо Сака забил гол после разрезающего паса от украинского защитника Александра Зинченко.

Это второй голевой пас Зинченко в сезоне 2022/23, также он забил гол в текущей кампании.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию встречи.