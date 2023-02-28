Англия28 февраля 2023, 22:04 |
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Арсенал – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1 марта в 21:45 по Киеву
28 февраля 2023, 22:04 |
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В среду, 1 марта, состоится матч 7-го тура чемпионата Англии по футболу между лондонским «Арсеналом» и «Эвертоном».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Эмирейтс», стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Арбитр встречи – Майкл Оливер из Ашингтона.
В Украине матч будет транслировать Setanta Sports.
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