Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Англия
28 февраля 2023, 22:04 |
139
0

Арсенал – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1 марта в 21:45 по Киеву

28 февраля 2023, 22:04 |
139
0
Арсенал – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 1 марта, состоится матч 7-го тура чемпионата Англии по футболу между лондонским «Арсеналом» и «Эвертоном».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Эмирейтс», стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Арбитр встречи – Майкл Оливер из Ашингтона.

В Украине матч будет транслировать Setanta Sports.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Арсенал – Эвертон
Арсенал – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Лестер надолго потерял основного полузащитника
Эвертон Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Виталий Миколенко Арсенал - Эвертон смотреть онлайн
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итальянский велогонщик застрелил кошку чиновника из Сан-Марино
Другие виды | 28 февраля 2023, 19:16 5
Итальянский велогонщик застрелил кошку чиновника из Сан-Марино
Итальянский велогонщик застрелил кошку чиновника из Сан-Марино

Антонио Тибери был оштрафован

Руслан РОТАНЬ: «Я буду на связи с Сергеем Ребровым»
Футбол | 28 февраля 2023, 20:30 3
Руслан РОТАНЬ: «Я буду на связи с Сергеем Ребровым»
Руслан РОТАНЬ: «Я буду на связи с Сергеем Ребровым»

Временный наставник сборной Украины по футболу ответил пресс-службе УАФ на несколько вопросов

Шоу в Париже. В ФИФА назвали лучшего футболиста мира в 2022 году
Футбол | 27.02.2023, 23:40
Шоу в Париже. В ФИФА назвали лучшего футболиста мира в 2022 году
Шоу в Париже. В ФИФА назвали лучшего футболиста мира в 2022 году
Руслан Ротань определился с тренерским штабом на матч против Англии
Футбол | 28.02.2023, 16:16
Руслан Ротань определился с тренерским штабом на матч против Англии
Руслан Ротань определился с тренерским штабом на матч против Англии
ФОТО. Это не наша война. Ультрас Шленска вывесили провокационный баннер
Футбол | 28.02.2023, 12:56
ФОТО. Это не наша война. Ультрас Шленска вывесили провокационный баннер
ФОТО. Это не наша война. Ультрас Шленска вывесили провокационный баннер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шахтер хочет за Трубина 40 млн евро. В претендентах – Интер и Ливерпуль
Шахтер хочет за Трубина 40 млн евро. В претендентах – Интер и Ливерпуль
26.02.2023, 20:15 39
Футбол
Томми Фьюри побывал в нокдауне, но победил блогера Джейка Пола по очкам
Томми Фьюри побывал в нокдауне, но победил блогера Джейка Пола по очкам
27.02.2023, 01:23
Бокс
Ночная атака на Украину. Россия запустила дроны, силы ПВО сбили 11 Шахедов
Ночная атака на Украину. Россия запустила дроны, силы ПВО сбили 11 Шахедов
27.02.2023, 07:28 1
Война
Александр УСИК: «Готов к великой битве. Большой день приближается»
Александр УСИК: «Готов к великой битве. Большой день приближается»
28.02.2023, 10:00
Бокс
Неконтролируемое пике. Челси с Мудриком уступил Тоттенхэму в дерби
Неконтролируемое пике. Челси с Мудриком уступил Тоттенхэму в дерби
26.02.2023, 17:32 62
Футбол
Спортдиректор Ренна: «Меня поразило, что Мудрика продали за такую цену»
Спортдиректор Ренна: «Меня поразило, что Мудрика продали за такую цену»
28.02.2023, 08:59 11
Футбол
Марусяк продолжает писать историю украинских прыжков. Итоги лыжной недели
Марусяк продолжает писать историю украинских прыжков. Итоги лыжной недели
27.02.2023, 19:04
Зимние виды
УПЛ эффектно вернулась. Александрия совершила камбек против Металлиста 1925
УПЛ эффектно вернулась. Александрия совершила камбек против Металлиста 1925
27.02.2023, 15:03 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности