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Испания
01 марта 2023, 19:51 |
531
0

Реал Мадрид – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Встреча состоится 2 марта в 22:00 по Киеву

01 марта 2023, 19:51 |
531
0
Реал Мадрид – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 2 марта, в Мадриде на поле арены «Сантьяго Бернабеу» состоится первый матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором «Реал» будет принимать «Барселону». Стартовый свисток Хосе Луиса Мунуэры Монтеро прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В этом сезоне будущие участник встречи сыграли уже дважды. В октябре в рамках 9-го тура Ла Лиги «Реал» выиграл со счетом 3:1, в январе в матче за Суперкубок Испании «Барселона» взяла реванш с таким же счетом. Для команд это будет 36-е Эль-Класико в рамках Кубка Испании, «Барса» имеет лучшую статистику (15 побед, 12 поражений и 8 ничьих). Мадридский клуб на домашней арене выиграл 5 встреч при 7 поражениях и пяти ничейных исходах.

Реал Мадрид – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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