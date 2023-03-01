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Испания
01 марта 2023, 19:37 | Обновлено 01 марта 2023, 19:44
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0

Где смотреть онлайн матч 1/2 финала Кубка Испании Реал Мадрид – Барселона

Встреча состоится 2 марта в 22:00 по Киеву

01 марта 2023, 19:37 | Обновлено 01 марта 2023, 19:44
151
0
Где смотреть онлайн матч 1/2 финала Кубка Испании Реал Мадрид – Барселона
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 2 марта, в Мадриде на поле арены «Сантьяго Бернабеу» состоится первый матч 1/4 финала Кубка Испании, в котором «Реал» будет принимать «Барселону». Стартовый свисток Хосе Луиса Мунуэры Монтеро прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В Украине трансляцию матча проводит видеосервис Megogo.

В этом сезоне будущие участник встречи сыграли уже дважды. В октябре в рамках 9-го тура Ла Лиги «Реал» выиграл со счетом 3:1, в январе в матче за Суперкубок Испании «Барселона» взяла реванш с таким же счетом. Для команд это будет 36-е Эль-Класико в рамках Кубка Испании, «Барса» имеет лучшую статистику (15 побед, 12 поражений и 8 ничьих). Мадридский клуб на домашней арене выиграл 5 встреч при 7 поражениях и пяти ничейных исходах.

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Источник Sport.ua
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