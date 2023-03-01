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  4. Садио МАНЕ: «Ливерпуль найдyт выход из сложившейся ситуации»
Англия
01 марта 2023, 11:45 | Обновлено 01 марта 2023, 11:58
66
0

Садио МАНЕ: «Ливерпуль найдyт выход из сложившейся ситуации»

Сенегальский форвард – о своем бывшем клубе

01 марта 2023, 11:45 | Обновлено 01 марта 2023, 11:58
66
0
Садио МАНЕ: «Ливерпуль найдyт выход из сложившейся ситуации»
Getty Images/Global Images Ukraine. Садио Мане

Нападающий «Баварии» Садио Мане уверен, что его бывший клуб «Ливерпуль» сможет выбраться из кризиса. Сейчас мерсисайдцы находятся на седьмом месте в английской Премьер-лиге.

«Ливерпуль» вернется. Я убежден, что клуб найдет выход из сложившейся ситуации. У команды было много травм и тяжелых испытаний. Думаю, Юрген Клопп подходящий человек для поставленной задачи. Игроки любят его», - сказал Мане.

Напомним, Мане покинул «Ливерпуль» прошлым летом, пополнив ряды «Баварии» за 52 миллиона евро. У сенегальца тогда оставался всего год по контракту с командой Юргена Клоппа.

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Садио Мане Ливерпуль
Источник Sport Bild
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