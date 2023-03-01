Садио МАНЕ: «Ливерпуль найдyт выход из сложившейся ситуации»
Сенегальский форвард – о своем бывшем клубе
Нападающий «Баварии» Садио Мане уверен, что его бывший клуб «Ливерпуль» сможет выбраться из кризиса. Сейчас мерсисайдцы находятся на седьмом месте в английской Премьер-лиге.
«Ливерпуль» вернется. Я убежден, что клуб найдет выход из сложившейся ситуации. У команды было много травм и тяжелых испытаний. Думаю, Юрген Клопп подходящий человек для поставленной задачи. Игроки любят его», - сказал Мане.
Напомним, Мане покинул «Ливерпуль» прошлым летом, пополнив ряды «Баварии» за 52 миллиона евро. У сенегальца тогда оставался всего год по контракту с командой Юргена Клоппа.
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