Садио МАНЕ: «Ливерпуль найдyт выход из сложившейся ситуации»

Нападающий «Баварии» Садио Мане уверен, что его бывший клуб «Ливерпуль» сможет выбраться из кризиса. Сейчас мерсисайдцы находятся на седьмом месте в английской Премьер-лиге.

«Ливерпуль» вернется. Я убежден, что клуб найдет выход из сложившейся ситуации. У команды было много травм и тяжелых испытаний. Думаю, Юрген Клопп подходящий человек для поставленной задачи. Игроки любят его», - сказал Мане.

Напомним, Мане покинул «Ливерпуль» прошлым летом, пополнив ряды «Баварии» за 52 миллиона евро. У сенегальца тогда оставался всего год по контракту с командой Юргена Клоппа.