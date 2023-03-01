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Кубок Бельгии
Мехелен
28.02.2023 21:45 – FT 1 : 0
Зюлте-Варегем
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бельгия
01 марта 2023, 06:55 | Обновлено 01 марта 2023, 07:30
37
0

Мехелен во второй раз обыграл Зюлте-Варегем и вышел в финал Кубка Бельгии

В другой полуфинальной паре борьбу ведут «Антверпен» и «Сен-Жилуаз»

01 марта 2023, 06:55 | Обновлено 01 марта 2023, 07:30
37
0
Мехелен во второй раз обыграл Зюлте-Варегем и вышел в финал Кубка Бельгии
ФК Мехелен

28 февраля «Мехелен» во второй раз обыграл «Зюлте-Варегем» (1:0) в полуфинале Кубка Бельгии.

«Мехелен» вышел в финал Кубка Бельгии, где сыграет с победителем противостояния между командами «Антверпен» и «Сен-Жилуаз» (0:1 в первом матче, ответная игра – 2 марта).

Кубок Бельгии. 1/2 финала

Ответный матч, 28 февраля

Мехелен – Зюлте-Варегем – 1:0 (первый матч – 2:1)

Гол: Давид Бейтс, 76

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Кубок Бельгии по футболу Мехелен Зюлте-Варегем Антверпен Сен-Жилуаз
Источник Sport.ua
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