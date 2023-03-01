Мехелен во второй раз обыграл Зюлте-Варегем и вышел в финал Кубка Бельгии

28 февраля «Мехелен» во второй раз обыграл «Зюлте-Варегем» (1:0) в полуфинале Кубка Бельгии.

«Мехелен» вышел в финал Кубка Бельгии, где сыграет с победителем противостояния между командами «Антверпен» и «Сен-Жилуаз» (0:1 в первом матче, ответная игра – 2 марта).

Кубок Бельгии. 1/2 финала

Ответный матч, 28 февраля

Мехелен – Зюлте-Варегем – 1:0 (первый матч – 2:1)

Гол: Давид Бейтс, 76