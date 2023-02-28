Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вирджил ВАН ДЕЙК: «Клопп – наш босс, и это не изменится»
Англия
28 февраля 2023, 18:56 | Обновлено 28 февраля 2023, 18:57
124
0

Вирджил ВАН ДЕЙК: «Клопп – наш босс, и это не изменится»

Защитник «Ливерпуля» – о главном тренере команды

28 февраля 2023, 18:56 | Обновлено 28 февраля 2023, 18:57
124
0
Вирджил ВАН ДЕЙК: «Клопп – наш босс, и это не изменится»
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил Ван Дейк

Ключевой защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк считает, что Юрген Клопп останется главным тренером команды несмотря на неудачные результаты в нынешнем сезоне:

«Конечно, Юрген Клопп — наш босс, и это не изменится. Я очень доволен им, он очень счастлив в «Ливерпуле». Надеюсь, что лучшие времена для нашей команды снова наступят, это то, ради чего мы работаем».

Вчера Ван Дейк попал в символическую сборную года от ФИФА.

По теме:
Ливерпуль – Вулверхэмптон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
С Месси и Мбаппе. Символическая сборная года от ФИФА
Ливерпуль нацелился на звездного хавбека Челси
Юрген Клопп Ливерпуль Вирджил ван Дейк
Источник Sky Germany
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Марлос может вернуться в Европу. Им интересуется клуб Ла Лиги
Футбол | 28 февраля 2023, 17:39 0
Марлос может вернуться в Европу. Им интересуется клуб Ла Лиги
Марлос может вернуться в Европу. Им интересуется клуб Ла Лиги

Бразилец с украинским паспортом заинтересовал «Бетис»

Шоу в Париже. В ФИФА назвали лучшего футболиста мира в 2022 году
Футбол | 27 февраля 2023, 23:40 41
Шоу в Париже. В ФИФА назвали лучшего футболиста мира в 2022 году
Шоу в Париже. В ФИФА назвали лучшего футболиста мира в 2022 году

Главную награду сезона получил знаменитый аргентинец Лионель Месси

ПОВОРОЗНЮК: «Меня крутят за 2 канистры солярки. Да вы эшелонами тырили»
Футбол | 28.02.2023, 06:59
ПОВОРОЗНЮК: «Меня крутят за 2 канистры солярки. Да вы эшелонами тырили»
ПОВОРОЗНЮК: «Меня крутят за 2 канистры солярки. Да вы эшелонами тырили»
Николай ШАПАРЕНКО: «Осталось совсем немного»
Футбол | 28.02.2023, 10:25
Николай ШАПАРЕНКО: «Осталось совсем немного»
Николай ШАПАРЕНКО: «Осталось совсем немного»
Стало известно, какой срок Запад дает Украине для освобождения территорий
Война | 27.02.2023, 20:43
Стало известно, какой срок Запад дает Украине для освобождения территорий
Стало известно, какой срок Запад дает Украине для освобождения территорий
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Неконтролируемое пике. Челси с Мудриком уступил Тоттенхэму в дерби
Неконтролируемое пике. Челси с Мудриком уступил Тоттенхэму в дерби
26.02.2023, 17:32 62
Футбол
ВИДЕО. Мбаппе догнал Кавани, 71 очко от Лилларда, ставим на Вильярреал
ВИДЕО. Мбаппе догнал Кавани, 71 очко от Лилларда, ставим на Вильярреал
27.02.2023, 15:10
Футбол
Ночная атака на Украину. Россия запустила дроны, силы ПВО сбили 11 Шахедов
Ночная атака на Украину. Россия запустила дроны, силы ПВО сбили 11 Шахедов
27.02.2023, 07:28 1
Война
ФОТО. С головы до ног. Костюк поделилась шикарными фото в одежде спонсора
ФОТО. С головы до ног. Костюк поделилась шикарными фото в одежде спонсора
27.02.2023, 13:05 4
Теннис
Левый вингер. В соцсетях вычислили по видео, какую книгу читал Мудрик
Левый вингер. В соцсетях вычислили по видео, какую книгу читал Мудрик
26.02.2023, 20:23 8
Футбол
Шахтер хочет за Трубина 40 млн евро. В претендентах – Интер и Ливерпуль
Шахтер хочет за Трубина 40 млн евро. В претендентах – Интер и Ливерпуль
26.02.2023, 20:15 39
Футбол
Успех украинок в ОАЭ, фиаско Свентек и Алькараса, перфоманс железного Энди
Успех украинок в ОАЭ, фиаско Свентек и Алькараса, перфоманс железного Энди
27.02.2023, 06:10 7
Теннис
Джейк Пол – Томми Фьюри. Как британец упал на помост. Видео боя и нокдауна
Джейк Пол – Томми Фьюри. Как британец упал на помост. Видео боя и нокдауна
27.02.2023, 02:10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности