Англия28 февраля 2023, 18:56 | Обновлено 28 февраля 2023, 18:57
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Вирджил ВАН ДЕЙК: «Клопп – наш босс, и это не изменится»
Защитник «Ливерпуля» – о главном тренере команды
28 февраля 2023, 18:56 | Обновлено 28 февраля 2023, 18:57
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Ключевой защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк считает, что Юрген Клопп останется главным тренером команды несмотря на неудачные результаты в нынешнем сезоне:
«Конечно, Юрген Клопп — наш босс, и это не изменится. Я очень доволен им, он очень счастлив в «Ливерпуле». Надеюсь, что лучшие времена для нашей команды снова наступят, это то, ради чего мы работаем».
Вчера Ван Дейк попал в символическую сборную года от ФИФА.
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