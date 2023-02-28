Вирджил ВАН ДЕЙК: «Клопп – наш босс, и это не изменится»

Ключевой защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк считает, что Юрген Клопп останется главным тренером команды несмотря на неудачные результаты в нынешнем сезоне:

«Конечно, Юрген Клопп — наш босс, и это не изменится. Я очень доволен им, он очень счастлив в «Ливерпуле». Надеюсь, что лучшие времена для нашей команды снова наступят, это то, ради чего мы работаем».

Вчера Ван Дейк попал в символическую сборную года от ФИФА.