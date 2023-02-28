«Худший Челси за 20 лет». Экс-форвард Арсенала раскритиковал Мудрика и Ко

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Пол Мерсон высказал мнение об игре «Челси» в последнее время. Напомним, в минувший уик-энд команда Грэма Поттера потерпела поражение в АПЛ от «Тоттенхэма» со счетом 0:2.

«Это худший «Челси», что я видел за последние 20 лет. Болельщики в ярости. Я был на матче с «Тоттенхэмом» – настолько враждебно настроенных фанатов «Челси» я еще не видел.

Ни разу не было ощущения, что «Тоттенхэму» забьют. Даже я мог бы играть за «Челси» в этом матче, настолько медленно эта команда работала с мячом. А мне 54! Я уже не могу так бегать, но могу отдавать передачи. Я мог бы играть за эту команду. Игра была медленной, передачи шли поперек поля, назад. Я тоже могу так играть в своем возрасте.

Мне нравится Поттер, нужно дать ему шанс. Но один гол за шесть матчей, одна победа за 11 игр, две – за 16... Это никуда не годится. Это поразительно», – заявил Мерсон.

Ранее Пол Мерсон не смог произнести фамилию украинца Михаила Мудрика и назвал его Модричем.