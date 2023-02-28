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Украина. Премьер лига
28 февраля 2023, 14:14 | Обновлено 28 февраля 2023, 14:25
873
0

ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Динамо стал игроком болгарского клуба ЦСКА 1948

Сидклей перебрался в команду из Софии

28 февраля 2023, 14:14 | Обновлено 28 февраля 2023, 14:25
873
0
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Динамо стал игроком болгарского клуба ЦСКА 1948
ФК Динамо Киев. Сидклей

Левый фулбек «Динамо» Сидклей, как и сообщал ранее Sport.ua со ссылкой на собственные источники информации, перебрался в болгарский клуб ЦСКА 1948.

29-летний футболист будет выступать за команду из Софии на правах аренды до конца этого сезона, которая впоследствии может быть продлена.

В конце минувшего года у Сидклея завершилось временное сотрудничество с бразильской «Куябой», после чего он подыскивал себе новый клуб, так как не желал возвращаться в Украину.

Контракт Сидклея с «Динамо» рассчитан до конца 2024 года. Оценочная стоимость бразильца на Transfermarkt составляет 1,5 миллиона евро.

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Источник Instagram
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