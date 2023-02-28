ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Динамо стал игроком болгарского клуба ЦСКА 1948
Сидклей перебрался в команду из Софии
Левый фулбек «Динамо» Сидклей, как и сообщал ранее Sport.ua со ссылкой на собственные источники информации, перебрался в болгарский клуб ЦСКА 1948.
29-летний футболист будет выступать за команду из Софии на правах аренды до конца этого сезона, которая впоследствии может быть продлена.
В конце минувшего года у Сидклея завершилось временное сотрудничество с бразильской «Куябой», после чего он подыскивал себе новый клуб, так как не желал возвращаться в Украину.
Контракт Сидклея с «Динамо» рассчитан до конца 2024 года. Оценочная стоимость бразильца на Transfermarkt составляет 1,5 миллиона евро.
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