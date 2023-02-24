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  4. Защитник Динамо в ближайшее время перейдет в ЦСКА 1948
Украина. Премьер лига
24 февраля 2023, 10:45 |
2809
0

Защитник Динамо в ближайшее время перейдет в ЦСКА 1948

Сидклей продолжит карьеру в Болгарии

24 февраля 2023, 10:45 |
2809
0
Защитник Динамо в ближайшее время перейдет в ЦСКА 1948
Instagram. Сидклей

29-летний левый фулбек «Динамо» Сидклей в ближайшее время переберется в болгарский клуб ЦСКА 1948, представляющий Софию.

По информации Sport.ua, болгары всерьез заинтересованы в подписании Сидклея, и намерены объявить о его переходе до закрытия трансферного окна в стране, которое работает до 28 февраля.

Вероятнее всего, речь пойдет об аренде до конца сезона.

В конце минувшего года у Сидклея завершилось временное сотрудничество с бразильской «Куябой», после чего он подыскивал себе новый клуб, так как не желал возвращаться в Украину.

Контракт Сидклея с «Динамо» рассчитан до конца 2024 года. Оценочная стоимость бразильца на Transfermarkt составляет 1,5 миллиона евро.

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Источник Sport.ua
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