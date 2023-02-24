Защитник Динамо в ближайшее время перейдет в ЦСКА 1948

29-летний левый фулбек «Динамо» Сидклей в ближайшее время переберется в болгарский клуб ЦСКА 1948, представляющий Софию.

По информации Sport.ua, болгары всерьез заинтересованы в подписании Сидклея, и намерены объявить о его переходе до закрытия трансферного окна в стране, которое работает до 28 февраля.

Вероятнее всего, речь пойдет об аренде до конца сезона.

В конце минувшего года у Сидклея завершилось временное сотрудничество с бразильской «Куябой», после чего он подыскивал себе новый клуб, так как не желал возвращаться в Украину.

Контракт Сидклея с «Динамо» рассчитан до конца 2024 года. Оценочная стоимость бразильца на Transfermarkt составляет 1,5 миллиона евро.