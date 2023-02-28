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Украина. Премьер лига
28 февраля 2023, 05:57 | Обновлено 28 февраля 2023, 06:04
388
1

УАФ может вернуть болельщиков на трибуны стадионов

Допуск может быть ограниченным

28 февраля 2023, 05:57 | Обновлено 28 февраля 2023, 06:04
388
1
УАФ может вернуть болельщиков на трибуны стадионов
УПЛ

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко отреагировал на возобновление чемпионата страны среди клубов Украинской Премьер-лиги. Старт 2023 году, как известно, дало проведение отложенного матча 9-го тура между «Александрией» и «Металлистом 1925» (3:3).

Павелко заявил, что рассматривается вариант ограниченного допуска болельщиков на трибуны в матчах УПЛ.

«Стартовый матч весенней части чемпионата «Александрия» – «Металлист 1925» состоялся без зрителей. Но по инициативе и по просьбе клубов УАФ сейчас ведет диалог с Министерством молодежи и спорта Украины и областными военными администрациями по реализации возможности ограниченного допуска болельщиков на трибуны.

В условиях полномасштабной войны работают театры, кинозалы и концертные залы. Почему ограниченное количество зрителей (с четким соблюдением соответствующего протокола безопасности) не может просматривать футбольный матч?», - написал Павелко в своем Фейсбуке.

Ранее Андрей Павелко рассказал, что клубы УПЛ получили финансовую помощь.

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Украинская ассоциация футбола Андрей Павелко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
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Lesya Kovalevich
пусть лучше себя уберет эта павалка долбанная.... сколько можна с народу издеваться... и ротаня забери козлина
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