УАФ может вернуть болельщиков на трибуны стадионов

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко отреагировал на возобновление чемпионата страны среди клубов Украинской Премьер-лиги. Старт 2023 году, как известно, дало проведение отложенного матча 9-го тура между «Александрией» и «Металлистом 1925» (3:3).

Павелко заявил, что рассматривается вариант ограниченного допуска болельщиков на трибуны в матчах УПЛ.

«Стартовый матч весенней части чемпионата «Александрия» – «Металлист 1925» состоялся без зрителей. Но по инициативе и по просьбе клубов УАФ сейчас ведет диалог с Министерством молодежи и спорта Украины и областными военными администрациями по реализации возможности ограниченного допуска болельщиков на трибуны.

В условиях полномасштабной войны работают театры, кинозалы и концертные залы. Почему ограниченное количество зрителей (с четким соблюдением соответствующего протокола безопасности) не может просматривать футбольный матч?», - написал Павелко в своем Фейсбуке.

Ранее Андрей Павелко рассказал, что клубы УПЛ получили финансовую помощь.