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  4. ПАВЕЛКО: «Первый из четырех траншей на 2,3 млн евро уже поступил клубам»
Украина. Премьер лига
28 февраля 2023, 00:23 | Обновлено 28 февраля 2023, 00:29
242
1

ПАВЕЛКО: «Первый из четырех траншей на 2,3 млн евро уже поступил клубам»

Президент УАФ рассказал, что клубы УПЛ получили финансовую помощь

28 февраля 2023, 00:23 | Обновлено 28 февраля 2023, 00:29
242
1
ПАВЕЛКО: «Первый из четырех траншей на 2,3 млн евро уже поступил клубам»
Facebook

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, что клубы УПЛ получили финансовую помощь:

«С возобновлением соревнований нашим клубам и всему украинскому футболу важно чувствовать поддержку. Благодарен European Leagues за то, что первый из четырех траншей (общая их сумма – 2,3 млн евро) такой помощи уже поступил клубам УПЛ. К концу сезона должны поступить оставшиеся суммы.

Мы ценим такую помощь, и со своей стороны УАФ проводит распределение между клубами УПЛ, Первой и Второй лиг платежей солидарности УЕФА. Кроме того, во второй части сезона, как и в первой, все расходы в полном объеме, связанные с оплатой арбитража соревнований во всех лигах, также берет на себя УАФ.

Для нас чрезвычайно важно использовать имеющиеся инструменты, чтобы совместными усилиями уменьшить финансовую нагрузку, которую несут клубы. Делаем все возможное, чтобы помочь им пройти этот сложный период и удержаться на плаву. Параллельно продолжаем ежедневно поддерживать Вооруженные силы Украины и верим в нашу Победу!»

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Андрей Павелко Украинская ассоциация футбола финансы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
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Spaceman
А де УАФ гроші бере?
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