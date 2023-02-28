Без Крыськива. Шахтер огласил заявку на матч с Минаем
«Горняки» в оптимальном составе не сыграют
Донецкий «Шахтер» обнародовал заявку команды для участия в отложенном матч 9-го тура чемпионата Украины с «Минаем».
Вне заявки «горняков» остался полузащитник Дмитрий Крыськив. Он, напомним, из-за повреждения пропускал ответную встречу с «Ренном» в плей-офф Лиги Европы. Кроме этого, также вне состава остаются ранее травмированные Олег Очеретько и Марьян Швед.
Минай – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Игра «Минай» – «Шахтер» состоится во Львове во вторник, 28 февраля, начало – в 16:00 по киевскому времени.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Шахтер».
⚒ Заявка «Шахтаря» на матч із «Минаєм».— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 27, 2023
Наша перша гра УПЛ у 2023 році відбудеться у вівторок і розпочнеться о 15:00.#Shakhtar #МинайШахтар pic.twitter.com/5jjeR1O7qo
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Также была определена женская сборная
На матче «Динамо Загреб» – «Хайдук» был вывешен плакат с соответствующей надписью