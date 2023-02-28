Без Крыськива. Шахтер огласил заявку на матч с Минаем

Донецкий «Шахтер» обнародовал заявку команды для участия в отложенном матч 9-го тура чемпионата Украины с «Минаем».

Вне заявки «горняков» остался полузащитник Дмитрий Крыськив. Он, напомним, из-за повреждения пропускал ответную встречу с «Ренном» в плей-офф Лиги Европы. Кроме этого, также вне состава остаются ранее травмированные Олег Очеретько и Марьян Швед.

Минай – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игра «Минай» – «Шахтер» состоится во Львове во вторник, 28 февраля, начало – в 16:00 по киевскому времени.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Шахтер».