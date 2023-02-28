Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Без Крыськива. Шахтер огласил заявку на матч с Минаем
Украина. Премьер лига
28 февраля 2023, 03:39 |
35
0

Без Крыськива. Шахтер огласил заявку на матч с Минаем

«Горняки» в оптимальном составе не сыграют

28 февраля 2023, 03:39 |
35
0
Без Крыськива. Шахтер огласил заявку на матч с Минаем
ФК Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер» обнародовал заявку команды для участия в отложенном матч 9-го тура чемпионата Украины с «Минаем».

Вне заявки «горняков» остался полузащитник Дмитрий Крыськив. Он, напомним, из-за повреждения пропускал ответную встречу с «Ренном» в плей-офф Лиги Европы. Кроме этого, также вне состава остаются ранее травмированные Олег Очеретько и Марьян Швед.

Минай – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игра «Минай» – «Шахтер» состоится во Львове во вторник, 28 февраля, начало – в 16:00 по киевскому времени.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Шахтер».

По теме:
Минай – Шахтер. Текстовая трансляция матча
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Минай – Шахтер
Минай – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Минай - Шахтер Минай Дмитрий Крыськив чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С Месси и Мбаппе. Символическая сборная года от ФИФА
Футбол | 27 февраля 2023, 23:25 1
С Месси и Мбаппе. Символическая сборная года от ФИФА
С Месси и Мбаппе. Символическая сборная года от ФИФА

Также была определена женская сборная

ВИДЕО. «Free Azov». Хорватские фанаты поддержали пленных бойцов полка Азов
Футбол | 27 февраля 2023, 12:11 1
ВИДЕО. «Free Azov». Хорватские фанаты поддержали пленных бойцов полка Азов
ВИДЕО. «Free Azov». Хорватские фанаты поддержали пленных бойцов полка Азов

На матче «Динамо Загреб» – «Хайдук» был вывешен плакат с соответствующей надписью

ФОТО. С головы до ног. Костюк поделилась шикарными фото в одежде спонсора
Теннис | 27.02.2023, 13:05
ФОТО. С головы до ног. Костюк поделилась шикарными фото в одежде спонсора
ФОТО. С головы до ног. Костюк поделилась шикарными фото в одежде спонсора
УПЛ эффектно вернулась. Александрия совершила камбек против Металлиста 1925
Футбол | 27.02.2023, 15:03
УПЛ эффектно вернулась. Александрия совершила камбек против Металлиста 1925
УПЛ эффектно вернулась. Александрия совершила камбек против Металлиста 1925
Звезду ПСЖ обвиняют в изнасиловании
Футбол | 27.02.2023, 22:27
Звезду ПСЖ обвиняют в изнасиловании
Звезду ПСЖ обвиняют в изнасиловании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Результативный дебют. Кривцов забил гол за Интер Майами в МЛС
Результативный дебют. Кривцов забил гол за Интер Майами в МЛС
26.02.2023, 03:41 6
Футбол
Украина обыграла Нидерланды в заключительном матче отбора на Кубок мира
Украина обыграла Нидерланды в заключительном матче отбора на Кубок мира
26.02.2023, 19:35 7
Баскетбол
ВИДЕО. Голевой дебют Кривцова. Как украинец забил в МЛС
ВИДЕО. Голевой дебют Кривцова. Как украинец забил в МЛС
26.02.2023, 04:18 10
Футбол
Шахтер хочет за Трубина 40 млн евро. В претендентах – Интер и Ливерпуль
Шахтер хочет за Трубина 40 млн евро. В претендентах – Интер и Ливерпуль
26.02.2023, 20:15 39
Футбол
Джейк Пол – Томми Фьюри. Как британец упал на помост. Видео боя и нокдауна
Джейк Пол – Томми Фьюри. Как британец упал на помост. Видео боя и нокдауна
27.02.2023, 02:10
Бокс
Первый титул с 2021 года. Главная красотка тенниса выиграла трофей в Мериде
Первый титул с 2021 года. Главная красотка тенниса выиграла трофей в Мериде
27.02.2023, 05:43 2
Теннис
«Надругательство над флагом». В россии расследуют поступок игрока Львова
«Надругательство над флагом». В россии расследуют поступок игрока Львова
27.02.2023, 10:08 14
Футбол
Томми Фьюри побывал в нокдауне, но победил блогера Джейка Пола по очкам
Томми Фьюри побывал в нокдауне, но победил блогера Джейка Пола по очкам
27.02.2023, 01:23
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности