ВИДЕО. Вильярреал обыграл Хетафе и поднялся на 7-е место Ла Лиги

В матче 23-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» обыграл «Хетафе» со счетом 2:1.

На быстрый гол Энеса Унала хозяева поля ответили точными ударами Самуэля Чуквуезе и Хосе Луиса Моралеса.

«Вильярреал» с 34 очками поднялся на 7-е место, «Хетафе» с 22 очками находится в зоне вылета (19-я позиция).

Ла Лига. 23-й тур, 27 февраля

Вильярреал – Хетафе – 2:1

Голы: Чуквуэзе, 44, Моралес, 52 – Энес Унал, 9

Видеообзор матча