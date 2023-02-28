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Чемпионат Испании
Вильярреал
27.02.2023 22:00 – FT 2 : 1
Хетафе
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Испания
28 февраля 2023, 00:59 | Обновлено 28 февраля 2023, 01:24
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0

ВИДЕО. Вильярреал обыграл Хетафе и поднялся на 7-е место Ла Лиги

На быстрый гол соперника хозяева поля ответили двумя точными ударами

28 февраля 2023, 00:59 | Обновлено 28 февраля 2023, 01:24
25
0
ВИДЕО. Вильярреал обыграл Хетафе и поднялся на 7-е место Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 23-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» обыграл «Хетафе» со счетом 2:1.

На быстрый гол Энеса Унала хозяева поля ответили точными ударами Самуэля Чуквуезе и Хосе Луиса Моралеса.

«Вильярреал» с 34 очками поднялся на 7-е место, «Хетафе» с 22 очками находится в зоне вылета (19-я позиция).

Ла Лига. 23-й тур, 27 февраля

Вильярреал – Хетафе – 2:1

Голы: Чуквуэзе, 44, Моралес, 52 – Энес Унал, 9

Видеообзор матча

События матча

52’
ГОЛ ! Мяч забил Хосе-Луис Моралес (Вильярреал).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Самуэль Чуквуезе (Вильярреал).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Энес Унал (Хетафе).
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Вильярреал Хетафе чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор Самуэль Чуквуезе Хосе Луис Моралес Энес Унал
Источник Sport.ua
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