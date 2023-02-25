27 февраля на «Керамика» пройдет матч 23-го тура Примеры, в котором «Вильярреал» встретится с «Хетафе». Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

Вильярреал

Клуб переживает крайне неприятную полосу. Начав удачно новый календарный год, в том числе выиграв у мадридского Реала, к концу января подводники сдулись. Последним, пока что, успехом стали 1-0 с Жироной. За этим последовали домашние 0-1 с Райо Вальекано. После этого было еще 3 поражения кряду. И ладно уступить Барселоне, пусть и дома, тем более что своим бывшим подопечным Кике Сетьен проиграл минимально. Но ведь также желтый субмарин получил 1-3 с Эльче, главным аутсайдером, который до того ни разу не побеждал. Ну, а в прошлую субботу, на поле Мальорки, команда дважды отвечала на пропущенные мячи, но в итоге уступили 2-4. В итоге если еще пару недель назад Вильярреал претендовал на 4-е, лигочемпионовское место, то сейчас он уже за пределами зоны еврокубков!

Хетафе

Команда тоже при предыдущем наставнике, Пепе Бордаласе, тоже была серьезным претендентом на еврокубки. Но пик свой синие давно прошли, да и тренер еще в межсезонье 2021-го года покинул проект. После этого подмадридский клуб превратился в борца за выживание, и львиную часть времени провели под руководством Кике Санчеса Флореса. В прошлой темпораде удалось набрать ровно столько очков, чтобы выжить. Сейчас есть с этим проблемы, тем более что у аутсайдера не получалось выиграть с самого начала января. Переломным стал вылет из кубка после 2-3 с Леванте - после такого удара не получалось зацепиться за очки с Севильей, Эспаньолом, Барселоной и Бетисом. Только в феврале добавились ничьи, с Атлетико и Райо Вальекано, но этого было мало для того, чтобы покинуть зону вылета. А вот поздний гол Майораля принес победу над Валенсией, что позволило подняться на 16-е место.

Статистика личных встреч

У Вильярреала было 6 побед в очных матчах кряду. На этом фоне 0-0 в августе можно заносить в актив Хетафе.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что хозяевам пора выиграть. Хетафе может немного расслабиться после успеха в прошлом туре, так что поверим в победу Вильярреала с коэффициентом - 1,68 по Parimatch.